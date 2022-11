Voló 1300 km para sorprender al novio y su reacción es viral. 

El amigo de él jugó el papel de cómplice. “Me escondí en la parte de atrás del auto de su amigo. Ellos quedaron con normalidad”, contó Claudia. En la publicación, su pareja aparece contento al encontrarse con su compañero de salidas y canta a viva voz la canción que suena en la radio. Pero, al ver que su novia estaba escondida, su expresión cambió por completo.

Claudia apareció por sorpresa hacia el asiento del copiloto y abrazó con fuerza al joven, que se queda impasible ante el gesto de cariño. “¡Qué susto! ¿Qué haces, tía?”, alcanzó a decir. “Pues darte una sorpresa”, responde, emocionada, ella. “Ya, ya lo veo”, argumenta el chico. La publicación alcanzó casi los tres millones de reproducciones en TikTok.

Los usuarios de la red social criticaron la reacción del joven. “Salí de ahí, yo que vos, lo dejo”, “no se le ve muy ilusionado, se emociona más por la canción que por verla a ella” o “los que lo tienen, no lo valoran, esperamos que ya sea su exnovio”, fueron algunos de los comentarios. “Esto es un claro ejemplo de: Amiga, date cuenta”, apuntó otra.

El novio tuvo que dar explicaciones: qué dijo

El joven relató que “quedé con mi amigo para cenar y me dijo que me llevaría a un sitio sorpresa” y contó que visitó a su pareja la semana anterior, en Milán, y que ella le avisó de que viajaría a España el fin de semana del 4 de noviembre próximo.

Sobre el video, el chico indicó que “entonces, claro, me subí al coche y me agarraron la cara por detrás. Lógicamente, me asusté, porque no me lo esperaba y me quedé en blanco, durante los cinco segundos que dura el video. No supe reaccionar, que a mí me cuesta hacerlo. Pero yo la quiero mucho”.

Los comentarios no se hicieron esperar en donde dijeron que “una cosa es la sorpresa y el susto del primer momento y otra es el poco entusiasmo y la cara de fastidio que mostraste. Yo pego la vuelta y me voy”, advirtió una. “La excusa fue peor que el hecho”, comentó otra. “El detalle es que la mirada que le lanzas no es de sorpresa”, apuntó un tercero.