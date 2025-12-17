Warner Bros. Discovery no aceptó la oferta de Paramount por USD 108 mil millones

Warner Bros. Discovery anunció el miércoles que rechazaba la propuesta hostil de compra presentada por Paramount la semana pasada, diseñada para obstaculizar los planes de Netflix de adquirir el estudio de Hollywood , propietario de CNN . En un comunicado oficial , la compañía informó lo concluido por su consejo de administración

Por unanimidad, se argumentó que la oferta de Paramount por 108.000 millones de dólares “no beneficia a WBD ni a sus accionistas , y no cumple con los criterios de una ‘ Propuesta Superior ’ según los términos del acuerdo de fusión de WBD con Netflix , anunciado el 5 de diciembre”.

Warner Bros. Discovery indicó que, tras realizar una “ cuidadosa evaluación ” de la oferta pública de adquisición presentada por Paramount , su consejo determinó que el monto propuesto resulta “ insuficiente ” y conlleva “ importantes riesgos y costes ”.

Los críticos del acuerdo de Netflix dicen que combinar la enorme empresa de streaming con HBO Max de Warner le daría un dominio abrumador del mercado.

Por su parte, Paramount sostuvo que había presentado previamente seis propuestas distintas que la dirigencia de Warner desestimó antes de formalizar su acuerdo con Netflix el 5 de diciembre. Solo luego recurrió a una oferta directa dirigida a los accionistas de WBD .

El director general de Skydance Media David Ellison.

Independientemente de la aprobación que puedan otorgar los accionistas, ambas iniciativas están sujetas a un exhaustivo control regulatorio. Una eventual transferencia de propiedad en Warner tendría un efecto profundo en la industria del entretenimiento y los medios, afectando tanto la producción cinematográfica como las plataformas de streaming orientadas al público, y, en el caso de Paramount, también el ámbito informativo.

Concentración del mercado y efectos en la industria del streaming

Quienes cuestionan la operación de Netflix advierten que fusionar su gigante del streaming con HBO Max de Warner podría otorgarle un control casi absoluto del mercado, mientras que Paramount+, en comparación, sigue siendo un servicio de menor escala.

El directorio de la empresa determinó que no representa una alternativa favorable.

“Esto es algo que hemos escuchado durante mucho tiempo, incluso cuando iniciamos el negocio del streaming”, comentaron los codirectores ejecutivos de Netflix, Greg Peters y Ted Sarandos, durante una presentación vinculada a Warner Bros. “Nuestra postura entonces y ahora es la misma: vemos esto como una victoria para la industria del entretenimiento, no como su fin”.

Tanto la propuesta de Netflix como la de Paramount han generado inquietud acerca de sus posibles efectos en la producción de cine y televisión. Aunque Netflix se comprometió a respetar los acuerdos contractuales de Paramount respecto a los estrenos en salas, los críticos han resaltado el historial del modelo de negocio de la compañía y su fuerte orientación hacia los lanzamientos digitales.

Warner Bros. Discovery rechazó la oferta hostil de Paramount por USD 108 mil millones y defendió la fusión con Netflix.

Impacto histórico en Hollywood y posibles cambios en la gestión editorial

A pesar de todo, Paramount y Warner Bros. siguen siendo dos de los cinco grandes estudios históricos que aún operan en Hollywood. El intento de Paramount de quedarse con las redes de cable y la división de noticias de Warner también implicaría la integración de CBS y CNN.

El intento de Paramount de adquirir las cadenas de cable y el negocio de noticias de Warner también uniría a CBS y CNN.

Más allá de profundizar la concentración de medios, esta operación podría generar dudas sobre posibles cambios en la gestión editorial, como se observó en CBS News antes y después de la adquisición de Paramount por Skydance por 8.000 millones de dólares, cerrada en agosto.

Paramount Skydance no ofreció comentarios de inmediato cuando The Associated Press se comunicó con la compañía la mañana del miércoles.