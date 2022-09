WhatsApp: cómo transcribir audio a texto

Los mensajes de voz y audios de Whatsapp ya son moneda corriente nos guste o no. Para algunos incluso es difícil acostumbrarse y hasta es algo molesto. Otros directamente no los soportan. Ahora para estas personas hay una solución posible: pasar los audios a texto. Existen aplicaciones que realizan esta tarea, aunque en este caso para la app de mensajería no es necesario descargar nada. Solo hay que agregar a los contactos a un bot que realizará la tarea por nosotros.