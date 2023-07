WhatsApp es la plataforma de mensajería móvil más popular del mundo. Desde su lanzamiento, no paró de crecer e incorporar nuevas actualizaciones. Es por eso que, al día de hoy, la aplicación es elegida por más de dos mil millones de usuarios activos que la usan para comunicarse con sus seres queridos, amigos y compañeros de trabajo.

image.png

Paso por paso para averiguar cómo te agendaron

Para descubrir cómo te agendaron en los contactos, sigue estos dos simples pasos. Primero, abre la aplicación de WhatsApp y entra en la conversación con la persona en cuestión. A continuación, solicítale a esta persona que te envíe tu propio contacto, asegurándole que lo que te interesa es el contacto en sí, no el número de teléfono.

WhatsApp cuenta con una función para compartir contactos que se encuentra en el mismo apartado que el envío de fotos y documentos. Por el momento, la única manera de obtener esta información es solicitándosela a la persona en cuestión. Si no te la envía, este truco no será posible de realizar.

image.png

Cómo saber si te tienen agendado en WhatsApp

Para poder saber si te tienen agendado usando WhatsApp, lo primero que se tiene que hacer es crear una nueva lista de difusión con todos los contactos que estén en duda.

Una vez armada, se envía un mensaje y se espera a que llegue a todos (no debería demorar más de unos minutos). A los usuarios que no les llegue el mensaje -pero igual aparezcan conectados- significa que no te tienen agendado en su lista de contactos.

Esta modalidad tiene como ventaja que se brinda esta información sin tener que utilizar una aplicación extra, algo que además de ser un paso innecesario puede generar problemas al usar WhatsApp -e incluso puede causar un cierre de la cuenta-.