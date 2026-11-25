WhatsApp comenzó este miércoles 25 de noviembre el despliegue global de una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes. La nueva herramienta permite establecer una fecha y un horario para enviar textos, fotografías y videos, tanto en conversaciones individuales como grupales.

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La incorporación llega después de un período de pruebas en las versiones beta de Android e iOS. Su implementación será gradual durante las próximas semanas, por lo que la disponibilidad dependerá de cada cuenta, dispositivo y actualización de la aplicación.

La nueva herramienta permite programar el envío de mensajes con un mínimo de 10 minutos y un máximo de 14 días de anticipación.

La función resulta especialmente útil para enviar saludos de cumpleaños, recordatorios, mensajes laborales o comunicarse con personas que se encuentran en diferentes zonas horarias.

Una de las principales novedades es que los mensajes se enviarán aunque el teléfono del remitente esté apagado, sin conexión a internet o sin batería.

Además, los usuarios tendrán un espacio destinado a consultar los mensajes pendientes y podrán eliminarlos antes de que sean enviados si cambian de opinión.

La compañía también informó que los mensajes programados conservarán el cifrado de extremo a extremo, el sistema de seguridad que protege las conversaciones personales dentro de la plataforma.

Por su parte, el destinatario recibirá el contenido como un mensaje convencional, sin ninguna indicación especial de que fue programado previamente.

Cómo programar un mensaje en WhatsApp, paso a paso

Para utilizar la nueva función, los usuarios deberán seguir estos pasos:

Abrir el chat individual o grupal.

Escribir el mensaje o seleccionar la foto o el video que desean enviar.

Mantener presionado el botón de envío.

Seleccionar la opción para programar el mensaje.

Elegir la fecha y la hora de entrega, dentro del plazo permitido de 10 minutos a 14 días.

Confirmar la programación.

Con esta actualización, WhatsApp permitirá organizar las comunicaciones sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas o configurar recordatorios para realizar los envíos manualmente.

Aquellos usuarios que todavía no encuentren la opción deberán mantener actualizada la aplicación, ya que la implementación mundial se completará de manera progresiva durante las próximas semanas.