Temperley se enfrentará a Chaco For Ever por la fecha 24

Chaco For Ever recibe en el estadio Juan Alberto García a Temperley el viernes 19 de julio y Daniel Zamora es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 24 del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, Temperley y Chaco For Ever se enfrentan el viernes 19 de julio, en el estadio Juan Alberto García.

Chaco For Ever no pudo ante Dep. Morón en el Nuevo Francisco Urbano. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 1 a sus rivales.