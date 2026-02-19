Temporal en el norte: cortaron un tramo de la Ruta 9 a la altura de Huacalera

La provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas durante jueves, viernes y sábado, y el temporal ya comenzó a sentirse en el norte jujeño.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El SMN anunció un fin de semana con tormentas, posible caída de granizo y fuerte actividad eléctrica que ya impacta en zonas del norte.
La provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas durante jueves, viernes y sábado, y el temporal ya comenzó a sentirse en el norte jujeño.
En la Ruta Nacional 9, a la altura de Huacalera, se debió interrumpir el tránsito de manera momentánea por la gran cantidad de agua que corre sobre el pavimento, además del arrastre de barro y piedras.
Desde la Policía de la Provincia de Jujuy – Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informaron el corte que luego se levantó.
El sector se encuentra con invasión de sedimentos y piedras sobre la calzada, por lo que se recomienda circular con velocidad reducida, mantener distancia de frenado, respetar la señalización vial y seguir las indicaciones del personal de Seguridad Vial que realiza la regulación del tránsito.
La alerta amarilla rige para las siguientes regiones:
El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja del departamento Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.
Según el informe oficial, las tormentas pueden estar acompañadas por:
Caída de granizo
Intensa actividad eléctrica
Abundante precipitación en cortos períodos
Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h
Además, se prevén precipitaciones acumuladas entre 40 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual en algunas localidades.
Los momentos de mayor impacto se esperan para:
Jueves por la noche
Viernes por la mañana
Sábado por la noche
Según el SMN, para el viernes en San Salvador de Jujuy se espera una máxima de 26° y mínima de 17°, con probabilidades de lluvia durante toda la jornada, incluyendo tormentas eléctricas.
El mismo panorama se mantendría durante el sábado y domingo, con lluvias intermitentes y actividad eléctrica.
Recomendaciones ante la alerta
Evitar circular por calles y rutas anegadas
No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
Asegurar objetos que puedan volarse
Circular con extrema precaución en rutas del norte y la Quebrada
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.