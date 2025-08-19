martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 07:38
Liga Profesional

Tigre vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Tigre y Independiente Riv. (M) se enfrentan en el estadio Don José Dellagiovanna. El duelo se jugará el viernes 22 de agosto desde las 20:00 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

El juego entre Tigre e Independiente Riv. (M) se disputará el próximo viernes 22 de agosto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Independiente Riv. (M)

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre ganó por 2-1 el juego pasado ante Racing Club. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) cayó 0 a 3 ante Boca Juniors. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Tigre lo ganó por 1 a 4.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

