Tigre vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Tigre e Independiente Riv. (M) se disputará el próximo viernes 22 de agosto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Independiente Riv. (M) En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre ganó por 2-1 el juego pasado ante Racing Club. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura Independiente Riv. (M) cayó 0 a 3 ante Boca Juniors. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Tigre lo ganó por 1 a 4.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Horario Tigre e Independiente Riv. (M), según país Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.