lunes 23 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de marzo de 2026 - 10:56
Espectáculos.

Tini presenta FUTTTURA en Salta: dónde comprar las entradas en Jujuy

El próximo 16 de mayo Tini Stoessel llega a Salta con su increíble show FUTTTURA. Las entradas se pueden adquirir facilmente en Jujuy. Enterate todos los detalles.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Tini Stoessel FUTTTURA

El próximo 16 de mayo a las 21 hs, el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta será escenario de FUTTTURA, la propuesta artística de Tini Stoessel, llena de tecnología, la cual que promete convertirse en uno de los eventos más importantes del año en el norte argentino.

Lee además
Tini Stoeseel y Rodrigo De Paul video
Espectáculos.

Rodrigo De Paul sorprendió a Tini en pleno show de Córdoba: el momento romántico
Roberto García Moritán se encuentra atravesando uno de los peores momentos de su vida.
Espectáculos.

La dura declaración de Roberto García Moritán: "Lo perdí todo"

Con una producción de gran escala, FUTTTURA invita al público a vivir una experiencia diferente donde la música, la tecnología, el despliegue visual y una puesta en escena impactante se combinan para generar una noche inolvidable. El espectáculo está pensado como una experiencia inmersiva, con sonido de primer nivel, pantallas de gran formato, iluminación de última generación y una atmósfera diseñada para que el público sea parte activa del show.

FUTTTURA TINI STOESSEL

Organizado por la productora salteña GOW Producciones sin Fronteras, el evento busca consolidarse como una referencia dentro de la agenda cultural y de entretenimiento de la región, convocando público de distintas provincias del norte argentino para compartir una propuesta innovadora y de alto nivel.

La magnitud de la producción y la expectativa que genera el evento posicionan a FUTTTURA como uno de los espectáculos más esperados del año en la ciudad de Salta, con una convocatoria que promete reunir a miles de personas en una noche única.

FUTTURA - TINI

Nuevo punto de venta en Jujuy

Con el objetivo de facilitar el acceso al público de la región, se confirmó que a partir del 10 de marzo las entradas también podrán adquirirse de manera presencial en calle Belgrano 246.

Esta nueva modalidad permitirá que el público jujeño pueda comprar sus tickets de forma directa, ampliando el alcance del evento y fortaleciendo la convocatoria regional para uno de los shows más importantes del año en el norte del país.

Además, las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma online: www.fullticket.com

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rodrigo De Paul sorprendió a Tini en pleno show de Córdoba: el momento romántico

La dura declaración de Roberto García Moritán: "Lo perdí todo"

Emotiva despedida a Daniel Buira, ex baterista de Los Piojos, con batucada y aplausos

Un clásico del suspenso de los 90 reaparece y conquista el ranking de Netflix

Falleció Daniel Buira, primer baterista y fundador de Los Piojos

Lo que se lee ahora
Roberto García Moritán se encuentra atravesando uno de los peores momentos de su vida.
Espectáculos.

La dura declaración de Roberto García Moritán: "Lo perdí todo"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado
Policial.

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos video
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Rezo todos los días por él: el duro testimonio de una madre jujeña sobre su hijo en medio de la guerra video
Mundo.

"Rezo todos los días por él": el duro testimonio de una madre jujeña sobre su hijo en medio de la guerra

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel