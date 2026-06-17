miércoles 17 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de junio de 2026 - 09:12
Jujuy.

Tragedia en la Puna: volcó un auto con dos ocupantes, uno de ellos murió

El siniestro ocurrió en la Runa jujeña sobre Ruta 7, entre Abra Pampa y Rinconada. La víctima fue identificada como Luis Miguel López, de 33 años.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dos hermanos viajaban en un Chevrolet cuando el conductor perdió el control. El acompañante salió despedido y murió.

Dos hermanos viajaban en un Chevrolet cuando el conductor perdió el control. El acompañante salió despedido y murió.

Lee además
Dos heridos tras un fuerte choque en la ruta que une El Carmen con Monterrico
Jujuy.

Choque en Ruta 42 entre El Carmen y Monterrico: dos heridos y una persona atrapada
Escuelas con salamandras y alumnos bajo cero: así se viven los días de frío en Abra Pampa
Jujuy.

Escuelas con salamandras y alumnos bajo cero: así se viven los días de frío en Abra Pampa

Vuelco fatal en la Puna jujeña sobre ruta 7

Según las primeras actuaciones, ambos circulaban a bordo de un automóvil Chevrolet cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado. El vehículo salió de la calzada y dio varios tumbos.

Durante el violento movimiento, Luis fue despedido del habitáculo y sufrió un traumatismo encéfalo craneal de extrema gravedad. Personal del SAME llegó hasta el lugar, pero los médicos solo pudieron constatar que el joven ya no tenía signos vitales.

El conductor fue trasladado al hospital

El alerta ingresó al sistema de emergencias 911 y hasta la zona del siniestro se trasladaron efectivos de la Seccional 16° de Abra Pampa, personal sanitario y bomberos de la Unidad Regional 5.

El conductor del vehículo, hermano de la víctima, fue trasladado de urgencia al hospital local. De acuerdo con la información inicial, no sufrió lesiones de consideración y se encuentra fuera de peligro.

Pericias para determinar qué pasó

Por disposición del fiscal de turno, el cuerpo de Luis Miguel López fue derivado a la morgue del nosocomio de Abra Pampa para los trámites forenses correspondientes, antes de ser entregado a sus familiares.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación y agentes de Seguridad Vial, quienes realizaron el relevamiento de evidencias y las pericias técnicas para establecer la mecánica del siniestro. Además, colaboraron con el ordenamiento del tránsito, que permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 16°, bajo las directivas del ayudante fiscal zonal del MPA. La investigación continuará para determinar las circunstancias que derivaron en este fatal episodio vial en la Puna jujeña.

Lo más importante

  • La víctima fue identificada como Luis Miguel López, de 33 años.
  • El siniestro ocurrió en la ruta provincial N° 7, entre Abra Pampa y Rinconada.
  • El joven viajaba como acompañante junto a su hermano y salió despedido del vehículo tras el vuelco.
  • El conductor fue trasladado al hospital de Abra Pampa y se encuentra fuera de peligro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque en Ruta 42 entre El Carmen y Monterrico: dos heridos y una persona atrapada

Escuelas con salamandras y alumnos bajo cero: así se viven los días de frío en Abra Pampa

Corte de agua en La Esperanza: cuándo será y a qué zonas afectará

Cuánto necesitó una familia jujeña en mayo para no ser pobre

Régimen Penal Juvenil en Política a las Brasas: el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad

Lo que se lee ahora
Corte de agua en La Esperanza
Servicios.

Corte de agua en La Esperanza: cuándo será y a qué zonas afectará

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cuándo pagan el aguinaldo y cómo calcularlo.
Jujuy.

Confirmado: el cronograma de pagos del aguinaldo en Jujuy en junio 2026

Palpalá: la familia de Rolando Vergara pide videos para saber qué pasó video
Jujuy.

Palpalá: la familia de Rolando Vergara pide videos para saber qué pasó

Hombre detenido en el Parque Xibi Xibi.
Policiales.

Tenía dólares, pesos y un chaleco de la Policía, y fue detenido en el parque Xibi Xibi

Cuándo es el próximo feriado nacional 
Sociedad.

Próximo feriado nacional: qué pasa con el 20 de junio

Erling Haaland elogió a Lionel Messi.
Deportes.

La reacción de Erling Haaland tras el triplete de Lionel Messi en el Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel