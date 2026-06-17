Tragedia en la Puna: volcó un auto con dos ocupantes, uno de ellos murió

Dos hermanos viajaban en un Chevrolet cuando el conductor perdió el control. El acompañante salió despedido y murió.

Un joven de 33 años murió el lunes por la tarde tras ser eyectado de un vehículo en la ruta provincial N° 7, en la Puna jujeña, en el tramo que conecta Abra Pampa con Rinconada . La víctima fue identificada como Luis Miguel López , quien viajaba como acompañante junto a su hermano.

Jujuy. Escuelas con salamandras y alumnos bajo cero: así se viven los días de frío en Abra Pampa

Jujuy. Choque en Ruta 42 entre El Carmen y Monterrico: dos heridos y una persona atrapada

Según las primeras actuaciones, ambos circulaban a bordo de un automóvil Chevrolet cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado. El vehículo salió de la calzada y dio varios tumbos.

Durante el violento movimiento, Luis fue despedido del habitáculo y sufrió un traumatismo encéfalo craneal de extrema gravedad . Personal del SAME llegó hasta el lugar, pero los médicos solo pudieron constatar que el joven ya no tenía signos vitales.

El alerta ingresó al sistema de emergencias 911 y hasta la zona del siniestro se trasladaron efectivos de la Seccional 16° de Abra Pampa , personal sanitario y bomberos de la Unidad Regional 5.

El conductor del vehículo, hermano de la víctima, fue trasladado de urgencia al hospital local. De acuerdo con la información inicial, no sufrió lesiones de consideración y se encuentra fuera de peligro.

Pericias para determinar qué pasó

Por disposición del fiscal de turno, el cuerpo de Luis Miguel López fue derivado a la morgue del nosocomio de Abra Pampa para los trámites forenses correspondientes, antes de ser entregado a sus familiares.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación y agentes de Seguridad Vial, quienes realizaron el relevamiento de evidencias y las pericias técnicas para establecer la mecánica del siniestro. Además, colaboraron con el ordenamiento del tránsito, que permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 16°, bajo las directivas del ayudante fiscal zonal del MPA. La investigación continuará para determinar las circunstancias que derivaron en este fatal episodio vial en la Puna jujeña.

Lo más importante