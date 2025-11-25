Tragedia en la Ruta 2: volcó un micro camino a Mar del Plata, hay dos muertos y varios heridos Tragedia en la Ruta 2: volcó un micro camino a Mar del Plata, hay dos muertos y varios heridos

Un grave accidente se registró en la mañana de este martes 25 de noviembre sobre la Ruta Provincial 2, en sentido a Mar del Plata. Un micro de una empresa de turismo volcó a la altura del kilómetro 324/325, cerca de la localidad de General Pirán, en el partido bonaerense de Mar Chiquita. Según las primeras informaciones oficiales, al menos dos personas murieron y hay numerosos heridos, varios de ellos de gravedad.

El ómnibus, de tipo chárter, viajaba con más de 50 pasajeros a bordo. Distintos medios coinciden en que en la unidad se trasladaban alrededor de 56 personas que se dirigían a Mar del Plata para participar de un Encuentro de Hábitat Popular que iba a ser encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, actividad que fue suspendida tras conocerse el siniestro.

Volcó un micro camino a Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos Volcó un micro camino a Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos Volcó un micro camino a Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos De acuerdo con los datos aportados por Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) y medios nacionales, 17 pasajeros resultaron heridos, al menos dos de ellos en estado crítico. Parte de los lesionados fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal, otros al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” de Mar del Plata y al centro de salud de General Pirán, que se encuentran en alerta por la magnitud del operativo.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, ambulancias de Aubasa y de los sistemas de emergencia de la zona, además de personal de Seguridad Vial y policía bonaerense. Las tareas se enfocan en la extracción de pasajeros atrapados dentro del micro volcado y en la organización de los traslados a los distintos centros de salud. El tránsito en la autovía permanece al menos parcialmente interrumpido para facilitar los trabajos de rescate.

Las causas del vuelco aún no fueron determinadas. Testigos y periodistas locales señalaron que el accidente se produjo en la entrada a una curva, en una mañana sin condiciones climáticas adversas y en un tramo de calzada que se encontraba en buen estado, por lo que una de las hipótesis preliminares apunta a un posible error humano, algo que deberá ser confirmado por las pericias. En el marco del protocolo, está previsto que se realicen controles de alcoholemia y estudios toxicológicos al chofer. Tragedia en la Ruta 2: volcó un micro camino a Mar del Plata, hay dos muertos y varios heridos Tragedia en la Ruta 2: volcó un micro camino a Mar del Plata, hay dos muertos y varios heridos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.