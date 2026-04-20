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20 de abril de 2026 - 17:45
País.

Tras el cierre de la frontera, cayó el peso boliviano: cuánto te dan por 1.000 argentinos

Volvió el cruce masivo, luego de la reapertura del paso en Aguas Blancas-Bermejo, y el peso boliviano siguió en baja.

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Desde temprano, cientos de personas volvieron a cruzar hacia Bolivia, impulsadas por la diferencia cambiaria y por el interés comercial que genera la cotización actual. El domingo, tanto el puerto de chalanas como el paso fronterizo permanecieron cerrados, lo que había interrumpido momentáneamente la circulación habitual en uno de los cruces más activos del norte argentino.

Cuánto te dan por $1.000 argentinos

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Peso boliviano.

Peso boliviano.

Según la cotización informal que manejan casas de cambio no oficiales y arbolitos en la zona de frontera, el peso boliviano se ubica actualmente en estos valores:

  • Venta: 0,0067 bolivianos por cada peso argentino
  • Compra: 0,0065 bolivianos por cada peso argentino

En términos concretos, por $1.000 argentinos se obtienen entre 6,5 y 6,7 bolivianos, dependiendo de la operación y del lugar donde se realice el cambio.

Más cruces y mayor movimiento comercial

La depreciación del peso boliviano acentúa el fenómeno de compras transfronterizas, especialmente de argentinos que cruzan para adquirir productos a menor precio en Bolivia.

Ese escenario quedó reflejado este lunes con largas filas y una importante concurrencia en la zona fronteriza apenas se normalizó la actividad. Comerciantes y operadores informales aseguran que, si esta tendencia se mantiene en los próximos días, el flujo de personas seguirá siendo alto.

La situación vuelve a mostrar las fuertes asimetrías cambiarias que impactan en la región y que modifican de forma directa el movimiento comercial en la frontera.

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