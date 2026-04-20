Tras el cierre de la frontera, cayó el peso boliviano: cuánto te dan por 1.000 argentinos

La caída del peso boliviano volvió a sentirse con fuerza en la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo , donde este lunes se registró un intenso movimiento de personas luego de la reapertura del paso fronterizo tras el cierre por las elecciones en Tarija .

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Desde temprano, cientos de personas volvieron a cruzar hacia Bolivia, impulsadas por la diferencia cambiaria y por el interés comercial que genera la cotización actual. El domingo, tanto el puerto de chalanas como el paso fronterizo permanecieron cerrados , lo que había interrumpido momentáneamente la circulación habitual en uno de los cruces más activos del norte argentino.

Según la cotización informal que manejan casas de cambio no oficiales y arbolitos en la zona de frontera, el peso boliviano se ubica actualmente en estos valores:

Venta: 0,0067 bolivianos por cada peso argentino

0,0067 bolivianos por cada peso argentino Compra: 0,0065 bolivianos por cada peso argentino

En términos concretos, por $1.000 argentinos se obtienen entre 6,5 y 6,7 bolivianos, dependiendo de la operación y del lugar donde se realice el cambio.

Más cruces y mayor movimiento comercial

La depreciación del peso boliviano acentúa el fenómeno de compras transfronterizas, especialmente de argentinos que cruzan para adquirir productos a menor precio en Bolivia.

Ese escenario quedó reflejado este lunes con largas filas y una importante concurrencia en la zona fronteriza apenas se normalizó la actividad. Comerciantes y operadores informales aseguran que, si esta tendencia se mantiene en los próximos días, el flujo de personas seguirá siendo alto.

La situación vuelve a mostrar las fuertes asimetrías cambiarias que impactan en la región y que modifican de forma directa el movimiento comercial en la frontera.