martes 07 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2025 - 15:52
Oficial.

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno nacional pedirá la extradición de Fred Machado

El Gobierno nacional confirmó tras el fallo de la Corte Suprema, que solicitará la extradición de Fred Machado.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Gobierno pedirála extradición de Fred Machado

El Gobierno pedirá la extradición de Fred Machado

El Gobierno nacional confirmó que solicitará la extradición de Federico “Fred” Machado, luego de que la Corte Suprema de Justicia habilitara el proceso judicial en la causa que lo vincula con una red internacional de lavado de dinero y narcotráfico.

Lee además
Quién es Fred Machado, el hombre por el que se enfrentan Espert y Grabois en la Justicia.
Justicia.

Quién es Fred Machado, el hombre que complica a José Luis Espert al vincularlo con el narcotráfico
datos genéticos 
Política.

El Gobierno Nacional reglamentó la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores

El Ejecutivo lo anunció mediante un comunicado oficial. El empresario, acusado de narcotráfico y lavado de activos, está detenido en Estados Unidos y reconoció haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que se iniciarán los trámites correspondientes para que el empresario, quien está actualmente detenido en Estados Unidos, sea trasladado al país y responda ante la justicia argentina.

Casa Rosada
Casa Rosada

Casa Rosada

Machado es señalado como el principal responsable de un entramado financiero que habría servido para blanquear fondos provenientes del tráfico de estupefacientes. Además, el empresario reconoció públicamente haber aportado dinero a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, lo que generó fuertes repercusiones políticas.

El fallo reciente de la Corte Suprema dejó firme la decisión judicial que autoriza su extradición, desestimando los recursos presentados por la defensa. Con esta resolución, el Gobierno busca avanzar en la investigación de los delitos económicos y de narcotráfico que se le imputan al empresario.

El comunicado del Gobierno nacional

“La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, marca el comunicado.

Y agrega: “El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.

“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”, completa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Fred Machado, el hombre que complica a José Luis Espert al vincularlo con el narcotráfico

El Gobierno Nacional reglamentó la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores

El Gobierno reconoció que José Luis Espert "no tuvo claridad para explicar su situación"

Fred Machado reconoció que financió la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019

Jujuy proyecta su Presupuesto 2026 en base a los anuncios del Gobierno Nacional

Lo que se lee ahora
programa hogar mi anses: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

AUH.
ANSES.

AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Virgen de Río Blanco. video
Cronograma.

Cómo serán las actividades por el Día de la Virgen de Río Blanco en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel