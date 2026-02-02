lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 16:51
Economía.

Tras la salida de Marco Lavagna, Pedro Lines será el nuevo titular del INDEC

Luis Caputo confirmó el anunció y aseguró que el cambio en la metodología del IPC se aplicará recién cuando el proceso de desinflación esté consolidado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Pedro Lines.

Pedro Lines.

Caputo explicó que Lines, hasta ahora número dos del INDEC, cuenta con una trayectoria “intachable” y recordó que incluso se había alejado del organismo en el pasado cuando existían sospechas de manipulación de estadísticas. “Es un funcionario de excelente trayectoria. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, él se fue”, señaló el ministro en declaraciones radiales.

Según explicó el titular del Palacio de Hacienda, la salida de Lavagna estuvo vinculada a diferencias de criterio sobre el momento adecuado para implementar la nueva fórmula de inflación. “Marcos tenía como fecha implementarla ahora, pero con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que hacerlo cuando el proceso de desinflación esté totalmente consolidado”, sostuvo Caputo, quien remarcó que la desvinculación se dio en buenos términos.

Marco Lavagna renunció al INDEC.

La actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) había sido un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y contempla la incorporación de una canasta de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, en reemplazo de la utilizada desde 2004. Sin embargo, el Gobierno considera que el contexto actual no es el indicado para aplicar el cambio.

Caputo minimizó el impacto que tendría la nueva medición y aseguró que, al comparar los resultados, “da prácticamente lo mismo”. Incluso detalló que en algunos meses el nuevo índice habría mostrado valores levemente inferiores a los actuales. Por ese motivo, afirmó que no hay una fecha definida para modificar la fórmula, y que la decisión se tomará cuando la inflación esté claramente estabilizada.

Tarifas y subsidios

Durante la misma entrevista, el ministro también se refirió a la política tarifaria. Indicó que el Gobierno busca reducir la volatilidad entre verano e invierno, aplanando los aumentos para que los picos de consumo no coincidan con fuertes subas en las boletas.

Si bien confirmó que se eliminó la segmentación formal entre N1, N2 y N3, aclaró que los usuarios de ingresos medios y bajos continúan recibiendo subsidios. Además, anticipó que los ajustes mensuales en los servicios públicos serán levemente superiores a la inflación, aunque reconoció que en febrero algunos usuarios podrían notar incrementos significativos, aunque menores a los que se habrían producido a mitad de año.

