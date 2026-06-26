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26 de junio de 2026 - 11:28
Jujuy.

Purmamarca: habrá cortes y desvíos en Ruta 9 por el paso de un camión de gran porte

El operativo comenzará a las 7 de la mañana de este sábado 27 de junio y afectará distintos sectores de las rutas nacionales y avenida Savio.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mapa de la circulación del camión

Mapa de la circulación del camión

La circulación de un camión sobredimensionado generará cortes totales, desvíos y restricciones de tránsito este sábado 27 de junio. El operativo comenzará a las 7 de la mañana y afectará distintos puntos del recorrido hacia Purmamarca.

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Durante el traslado se implementarán interrupciones y sectores de circulación con extrema precaución en rutas y accesos de Palpalá y San Salvador de Jujuy.

Desde dónde partirá el camión

El operativo comenzará con un corte total en la Ruta Nacional 66, a la altura de la Aduana AFIP. En ese sector, el tránsito será desviado por la colectora.

Desde la localidad de Palpalá hasta el acceso sur de San Salvador de Jujuy, en sentido sur-norte, se deberá circular con extrema precaución.

Ruta 66

Cortes en el acceso sur y la Ruta Provincial 1

Habrá un corte total desde el derivador ubicado en el acceso sur de San Salvador de Jujuy hacia la Ruta Provincial 1, hasta la rotonda de Gendarmería.

La interrupción continuará por la Ruta Provincial 1, desde la rotonda de Gendarmería hasta la avenida Savio.

Restricciones sobre avenida Savio

Desde el acceso a la avenida Savio, en sentido sur-norte, hasta el retorno ubicado a la altura del Patinódromo de avenida Río Bamba, se deberá circular con extrema precaución.

También habrá un corte total desde el retorno de avenida Río Bamba hacia el acceso a avenida Savio, en sentido norte-sur.

La circulación será interrumpida completamente sobre avenida Savio hasta el acceso a la Ruta Nacional 9, pasando la estación de servicio YPF Sigma.

Finalmente, se informó que se deberá transitar con extrema precaución desde el acceso a Ruta Nacional.

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