lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 10:09
Comercio.

Travel Sale 2025: consejos para evitar estafas

Entre el 25 y el 31 de agosto tendrá lugar otra edición del Travel Sale, considerado el principal encuentro de ofertas turísticas en formato digital del país.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Del 25 al 31 de agosto se realizará una nueva edición del Travel Sale, el evento de turismo digital más importante del país.

Del 25 al 31 de agosto se realizará una nueva edición del Travel Sale, el evento de turismo digital más importante del país.

Con miles de usuarios a la espera del comienzo del Travel Sale —una semana dedicada a ofertas significativas en vuelos, alojamientos y paquetes turísticos— las expectativas son grandes, pero también los riesgos. Debido al incremento de fraudes en línea durante eventos de comercio electrónico, es vital extremar precauciones al realizar compras.

Lee además
como encontrar las mejores promociones en casinos online y sitios de apuestas deportivas
Deportes.

Cómo encontrar las mejores promociones en casinos online y sitios de apuestas deportivas
La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en los primeros siete meses de 2025.
Economía.

Los precios mayoristas tuvieron una aceleración en julio: subieron 2,8%

Soledad Martínez, experta en ciberseguridad, compartió varias sugerencias para prevenir estafas durante esta jornada de descuentos, que se llevará a cabo del 25 al 31 de agosto.

Del 25 al 31 de agosto se realizará una nueva edición del Travel Sale.

Cómo evitar estafas en el Travel Sale 2025

Lo fundamental es tener un precio de referencia del viaje que quiero hacer, porque muchas veces el descuento anunciado no es tan real como parece”, señaló.

Además, remarcó la necesidad de corroborar que el sitio web o la agencia sean legítimos. Los anuncios que surgen en redes sociales tras búsquedas específicas suelen ser un objetivo frecuente de estafadores, que crean portales falsos para engañar a los usuarios.

Travel Sale 25.

Otro consejo esencial es no fiarse de los anuncios pagos que aparecen al inicio de los resultados de búsqueda. “Que una página esté patrocinada no significa que sea segura. Es preferible ir un poco más abajo en la lista de resultados y buscar los sitios oficiales”, explicó la especialista.

En cuanto a las formas de pago, aconsejó optar por tarjetas de crédito, porque facilitan gestionar un reclamo o impugnar una compra si se detecta una estafa. No obstante, aclaró que esto no asegura la devolución del dinero cuando la transacción se realizó de manera voluntaria, incluso si fue en un sitio fraudulento.

Del 25 al 31 de agosto se realizará una nueva edición del Travel Sale, el evento de turismo digital más importante del país.

Asimismo, resulta crucial comprobar que la reserva esté efectivamente a nombre del comprador si se entregó un depósito por un pasaje o paquete turístico. No basta con constatar la disponibilidad de un hotel o vuelo: es necesario asegurarse de que la reserva quede registrada y confirmada.

Martínez remarcó que los fraudes son un fenómeno cotidiano y por eso resulta imprescindible moverse con precaución. Señaló que realizar las compras a través de portales oficiales, comparar valores para tener un parámetro y revisar detenidamente todas las cláusulas de la operación —desde la cotización aplicada hasta si el ticket incluye o no equipaje— son pasos que pueden evitar serios inconvenientes.

Embed

En definitiva, el consejo es sencillo: se pueden aprovechar las promociones, pero siempre con responsabilidad. Muchas veces, detrás de rebajas demasiado tentadoras, se ocultan maniobras de engaño diseñadas con gran prolijidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo encontrar las mejores promociones en casinos online y sitios de apuestas deportivas

Los precios mayoristas tuvieron una aceleración en julio: subieron 2,8%

Los precios de las entradas para Los Kjarkas en Jujuy y cómo acceder al descuento

Travel Sale: cuándo y dónde participar de los sorteos previos para tener viajes con descuentos

Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei"

Lo que se lee ahora
Mi ANSES: De cuánto es la AUH en septiembre 2025
ANSES.

AUH septiembre 2025: cuánto cobrarán los beneficiarios y qué pasa con la Tarjeta Alimentar

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

En contramano por Ruta 9.
Imprudencia.

Manejaba un taxi en contramano con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes
Espectáculos.

Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una foto ultrahot y revolucionó las redes

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Una camioneta robada en Buenos Aires fue recuperada en Jujuy tras un control policial
Seguridad.

Una camioneta robada en Buenos Aires fue recuperada en Jujuy tras un control policial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel