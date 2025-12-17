miércoles 17 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de diciembre de 2025 - 18:57
Hogar.

Tres trucos simples para reutilizar toallas viejas y no tirarlas

Cada vez más hogares reutilizan toallas viejas para crear objetos funcionales en la cocina y el baño, reduciendo los residuos textiles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tres ideas fáciles para poder reutilizar las toallas viejas y evitar que acaben en la basura. &nbsp;

Tres ideas fáciles para poder reutilizar las toallas viejas y evitar que acaben en la basura.

 

Las toallas del baño, sin importar su tamaño, se deterioran con el paso del tiempo y el uso frecuente. Tras años de servicio, es habitual que sean reemplazadas por piezas nuevas dentro de la casa. Actualizar la ropa del baño resulta positivo —especialmente por cuestiones de higiene personal—, aunque eso no implica que deban descartarse sin más.

Lee además
Estos son los 3 trucos para dormir con calor, según un doctor.
Hogar.

Los 3 trucos aconsejados por un médico para dormir con calor
El truco ideal para no sufrir ruidos molestos de tus vecinos.
Hogar.

Un truco ideal para no sufrir ruidos molestos de tus vecinos: el tornillo secreto que debes usar

Si bien durante mucho tiempo su destino habitual fue el cesto de residuos o, con algo de suerte, reutilizarse como trapos domésticos, hoy existen opciones mucho más creativas y responsables con el ambiente para aprovecharlas.

Tres maneras sencillas para dar una segunda vida a las toallas usadas.

Trucos prácticos para reutilizar toallas y reducir residuos

Desde un enfoque innovador, la reutilización de telas ofrece la posibilidad de reconvertir estos materiales en objetos funcionales tanto para la casa como para la higiene diaria. De este modo, se reduce la generación de residuos y se promueven hábitos más conscientes y sustentables.

Entre las opciones más funcionales para dar nuevo uso a toallas en desuso se encuentra la creación de pantuflas o calzado liviano pensado para el baño, la ducha o incluso para llevar en la valija. La elaboración es simple y no demanda insumos complejos: alcanza con una porción del tejido original y, para la parte inferior, una suela recuperada de calzado viejo o una lámina de goma EVA.

Luego de cortar dos segmentos con el contorno correspondiente a la planta del pie, las capas del tejido se fijan a la suela mediante un pegamento apropiado.

Las toallas se pueden convertir en guantes o manoplas.

Para aportar mayor firmeza y durabilidad, es conveniente realizar un refuerzo con puntadas manuales usando hilo grueso y aguja.

El producto final es un par de pantuflas livianas y de gran capacidad de absorción, pensadas para proteger los pies del contacto con pisos mojados en baños, duchas o vestuarios. A esto se suma otra ventaja clave: su composición flexible hace que ocupen muy poco lugar, lo que las vuelve especialmente útiles para llevar en el equipaje durante los viajes.

Manoplas de cocina y guantes exfoliantes: dos nuevos usos de las toallas

Dentro del amplio abanico de ideas, sobresalen dos propuestas pensadas para proteger las manos. A partir de una toalla en desuso es posible fabricar una manopla de cocina funcional y resistente. Tomando como referencia el molde de una manopla clásica, se dibuja el contorno sobre la tela y se cortan dos piezas iguales que luego se ensamblan.

Tres ideas fáciles para poder reutilizar las toallas viejas y evitar que acaben en la basura.

No es necesario tener experiencia profesional en costura: alcanza con una máquina hogareña o con realizar puntadas prolijas a mano para unir ambas partes. Como alternativa aún más simple, también se pueden confeccionar agarraderas de formato cuadrado, que ofrecen el mismo uso práctico y demandan un proceso mucho más sencillo.

Gracias a la capacidad absorbente del tejido, estas manoplas retienen el calor de forma eficaz y actúan como un aislante confiable al momento de agarrar ollas, bandejas o preparar alimentos con mayor tranquilidad. Más allá de la protección que ofrecen, este tipo de reutilización ayuda a limitar el consumo de artículos nuevos y a disminuir el volumen de residuos textiles que terminan desechados.

A su vez, los mismos procedimientos pueden aprovecharse para confeccionar guantes exfoliantes destinados a la higiene y el cuidado corporal durante el baño.

Cada vez más hogares apuestan por dar una segunda vida a las toallas usadas.

Al unir mediante costura dos piezas de toalla recortadas con silueta de guante, y verificando que el tejido conserve una superficie ligeramente rugosa, se logra un elemento práctico para renovar la piel de manera natural.

Este tipo de accesorio puede incorporarse a la rutina diaria de baño para higienizar, exfoliar y estimular la piel, facilitando la remoción de células muertas sin esfuerzo. Con ingenio y utensilios básicos de costura, las alternativas para reutilizar textiles en casa se multiplican y fomentan hábitos más conscientes y respetuosos con el ambiente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los 3 trucos aconsejados por un médico para dormir con calor

Un truco ideal para no sufrir ruidos molestos de tus vecinos: el tornillo secreto que debes usar

Prepará un vitel toné perfecto esta Navidad siguiendo estos 5 trucos de chef profesionales

Este es el motivo por el qué se usa el color rojo en Navidad

Permiso para que menores viajen al exterior: cuándo es obligatorio y cómo tramitarlo

Lo que se lee ahora
cuando hay que renovar el dni en argentina y como saber si esta vencido
Servicios.

Cuándo hay que renovar el DNI en Argentina y cómo saber si está vencido

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Asueto por las fiestas
Decreto.

Habrá asueto administrativo y escolar para el 24 y 31 de diciembre: desde qué hora será

Dos mayores detenidos por el crimen de Juan Vanega en Alto Comedero (Foto ilustrativa) video
Inseguridad.

Dos mayores están detenidos por el crimen de Juan Vanega en Alto Comedero

Foto ilustrativa.
Educación.

Reprogramaron las evaluaciones en escuelas secundarias y superiores de Jujuy: cuándo serán

Barrio Tupac Amaru, donde asesinaron a Juan Vanega de 15 años. video
Inseguridad.

Vecina de Alto Comedero reveló que también mataron a su hermano en esa zona

Aeropuerto de Jujuy.
Aeropuertos.

Paro de controladores aéreos: cómo impacta en Jujuy la medida

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel