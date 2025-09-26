viernes 26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 09:58
Policiales.

Triple crimen en Florencio Varela: quiénes son los detenidos

Los sospechosos están vinculados a redes de prostitución y narcotráfico, mientras que el presunto autor intelectual, “Pequeño J”, sigue prófugo.

Redacción de TodoJujuy
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La causa por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez se centra en la hipótesis de una red vinculada a la prostitución, con conexiones al narcotráfico y posibles conflictos relacionados con ajustes de cuentas. Hasta el momento, las autoridades informaron que son doce los detenidos en el marco de la investigación.

Ocho de ellos fueron detenidos el miércoles durante operativos en Villa Zavaleta, bajo sospecha de integrar la organización responsable de los crímenes ocurridos en La Matanza. No obstante, la situación procesal de los involucrados aún es incierta, ya que, según trascendió en el ámbito judicial, ninguno de los aprehendidos fue imputado de manera formal.

Los primeros cuatro sospechosos detenidos son Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra.

Un triple crimen vinculado al narcotráfico

La investigación apunta a que el triple asesinato podría estar vinculado a una represalia relacionada con el narcotráfico, según la declaración de una de las primeras cuatro personas detenidas en el caso. Estos primeros sospechosos —Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra— se negaron a prestar declaración el jueves.

Todos ellos fueron formalmente imputados por homicidio agravado, considerando que el delito habría sido planeado de manera conjunta por varias personas, ejecutado con alevosía y ensañamiento, y en el caso de la víctima femenina, mediante violencia de género.

Reclamo de las familias.

Olor a cloro en la casa del horror

La mujer relató a las autoridades que participó junto a su pareja en la limpieza de la escena del triple homicidio. Los investigadores notaron un fuerte olor a cloro en la vivienda y hallaron tierra removida en el fondo del jardín, indicios de intentos de borrar rastros.

Además, explicó que tres sospechosos de nacionalidad peruana le alquilaron su domicilio ubicado en Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, y que habrían asesinado a las tres jóvenes como represalia, debido a que una de ellas habría sustraído cinco kilos de cocaína pertenecientes a un narcotraficante que operaba desde la villa 1-11-14.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, informó que la planificación del triple homicidio estaría a cargo de un narcotraficante que continúa prófugo, conocido con el alias “Pequeño Jota”. Según la información disponible, este individuo forma parte de una red de narcotráfico de alcance transnacional, que cuenta con un comando operativo en la Ciudad de Buenos Aires y mantiene distintos puntos de venta en el conurbano sur bonaerense.

Qué se sabe de "Pequeño J".

Los detalles de la autopsia

Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron sometidas a torturas antes de ser asesinadas en un contexto de represalia ejecutada por un grupo de narcotraficantes de nacionalidad peruana, motivada, al parecer, porque una de las jóvenes se habría apropiado de un cargamento de cocaína.

Según información de fuentes oficiales, Lara, de apenas 15 años, sufrió mutilaciones en la mano izquierda y en una oreja antes de que le cortaran el cuello, siendo la víctima que recibió el mayor grado de violencia por parte de los agresores.

Brenda, por su parte, fue torturada con múltiples puñaladas en el cuello, recibió golpes en el rostro y murió a causa de un impacto que le provocó un aplastamiento facial severo; tras su muerte, los atacantes le abrieron el abdomen. Morena, al igual que Lara y Brenda, fue golpeada en la cara antes de que le fracturaran el cuello para asesinarla.

Embed

“Se peleaban por ver quién iba a llevar mi ataúd”

Antonio, abuelo de Brenda Del Castillo y Morena Verri, dos de las jóvenes halladas muertas en una vivienda de Florencio Varela, relató que tras la realización de las autopsias, la familia quedó profundamente conmocionada y sumida en un dolor que no pueden contener.

Recordó con tristeza cómo Brenda y Morena solían bromear sobre quién tendría el honor de llevar la manija de su ataúd, y ahora se enfrenta a la desgarradora realidad de que le toca a él hacerlo. Señaló además que su esposa y su hija continúan llorando sin poder consolarse, reflejando el impacto devastador que la tragedia causó en todo el núcleo familiar.

El primo de Brenda y Morena: “El fiscal Gastón Dupláa es un impresentable”

Federico Celedón, primo de Brenda Castillo y Morena Verri, criticó duramente al fiscal a cargo de la UFI N°2 descentralizada de La Matanza, calificándolo de poco competente. Señaló que la fiscalía tuvo un inicio problemático, ya que al presentar la denuncia el viernes, les indicaron que deberían esperar hasta el lunes para ser atendidos por alguien de turno.

Embed

Celedón agregó que, ante la situación, dejó de esperar respuestas de las autoridades y su prioridad ahora es permanecer junto a su familia. Al mismo tiempo, instó a la policía a intensificar las investigaciones, convencido de que la atención hacia los casos de personas comunes nunca recibirá la misma urgencia que los vinculados a familiares de empresarios o políticos.

Un método más violento y sanguinario

El abogado penalista Rodolfo Zárate evaluó el triple homicidio ocurrido en Florencio Varela, señalando que este tipo de delito se enmarca como un narcofemicidio, dado que los métodos empleados contra mujeres suelen ser significativamente más violentos y sanguinarios que los utilizados por narcotraficantes en otros asesinatos.

Los familiares realizan una nueva manifestación en La Tablada.

Zárate también comentó sobre la estructura actual de las organizaciones vinculadas al narcotráfico, indicando que ya no funcionan como una cadena jerárquica uniforme desde los líderes hasta los miembros más bajos. En la actualidad, operan mediante células autónomas e independientes, lo que modifica la dinámica de actuación y coordinación de estos grupos.

