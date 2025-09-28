domingo 28 de septiembre de 2025

28 de septiembre de 2025 - 00:04
Urgente.

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a "Pequeño J" en Jujuy

La investigación sobre el triple femicidio en Florencio Varela suma un nuevo detenido y un operativo intensificado para capturar a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” en Jujuy.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a  "Pequeño J" en Jujuy

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a  "Pequeño J" en Jujuy

Un sexto acusado fue arrestado en las últimas horas. Se trata de Ariel Giménez, un argentino de 29 años, sospechado de haber participado en la ejecución y encubrimiento del crimen, específicamente como la persona que cavó el pozo donde fueron enterradas las víctimas: Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20). Su detención se produjo tras allanamientos en la localidad bonaerense y refuerza la hipótesis de que el triple femicidio fue un crimen premeditado, y no el resultado de una fiesta descontrolada.

Triple Crimen - femicidio

Por otro lado, el operativo para dar con el paradero de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, continúa siendo prioridad. Este joven de 20 años, vinculado a una banda narco, está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen y de organizar la transmisión en vivo del asesinato a través de redes sociales como un mensaje intimidatorio. La búsqueda se concentra en la provincia de Jujuy y sus rutas limítrofes con Bolivia, ya que se sospecha que intentaría huir hacia su país natal con la ayuda de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio.

Buscan a "Pequeño J" en Jujuy

BARILOCHE (12)
Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a &nbsp;"Peque&ntilde;o J" en Jujuy

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a "Pequeño J" en Jujuy

El secretario de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, informó que se duplicaron los esfuerzos para detenerlos, con un monitoreo intenso de cámaras de seguridad y caminos legales para evitar el cruce fronterizo. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que ambos pueden intentar pasar por Jujuy o Salta rumbo a Bolivia.

La causa avanzó también con una serie de allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que dieron lugar a una serie de detenciones iniciales: dos parejas, una argentina y otra peruana, acusadas formalmente de homicidio agravado. Estas personas fueron capturadas en la misma propiedad donde se encontraron los cuerpos, y algunas fueron sorprendidas intentando limpiar evidencia en el lugar.

En total, hasta el momento hay seis detenidos vinculados a este crimen que estremeció a la sociedad argentina, y la búsqueda del cerebro detrás del mismo continúa. El caso sigue bajo la dirección del Ministerio Público y la Fiscalía de Jujuy, con especial atención a no permitir la fuga del prófugo principal y a esclarecer todos los detalles de esta grave causa.

El triple femicidio en Florencio Varela tiene un fuerte componente de narcotráfico y violencia, y la Justicia trabaja sin descanso para llevar a todos los responsables ante la ley y garantizar que la justicia prevalezca para las víctimas y sus familias.

Trasladan de La Quiaca a San Salvador al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela video
Policial.

El quinto detenido por el triple crimen ya se encuentra el penal de Gorriti

Por  María Florencia Etchart

