Tucumán tendrá asueto administrativo el 2 de enero: qué dependencias no trabajan

El viernes 2 de enero habrá asueto administrativo en Tucumán, lo que extenderá el receso de fin de año para gran parte de la administración pública.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La medida alcanza a la administración pública provincial y municipal de Tucumán. Habrá servicios reducidos y guardias en áreas esenciales.
El viernes 2 de enero habrá asueto administrativo en Tucumán, lo que extenderá el receso de fin de año para gran parte de la administración pública.
Esta disposición se suma al feriado nacional del 1° de enero y al fin de semana, configurando varios días consecutivos con actividad reducida en organismos oficiales.
La medida alcanza a las reparticiones de la Administración Pública Provincial, comunas rurales y dependencias municipales, con excepción de los servicios considerados esenciales o impostergables, que funcionarán con guardias mínimas.
Durante el asueto del 2 de enero no habrá atención al público en la mayoría de los organismos provinciales. Sin embargo, continuarán operativas las áreas vinculadas al pago de haberes y a servicios esenciales, cuya organización quedará a cargo de cada ministerio y organismo.
Las autoridades aclararon que estas dependencias deberán garantizar el normal funcionamiento de las tareas que no pueden interrumpirse, especialmente en áreas sensibles como salud, seguridad y servicios administrativos clave.
Durante el asueto, la Asistencia Pública funcionará solo con guardias para emergencias médicas, de enfermería y odontología, sin atención en consultorios externos.
El transporte urbano circulará el 31 de diciembre hasta las 21.30, retomará el 1° de enero desde las 14 con frecuencia reducida y funcionará con normalidad el viernes 2.
Los cementerios municipales mantendrán su horario habitual, mientras que la recolección de residuos se adelantará el 31, se suspenderá el 1° y se normalizará el 2 de enero.
El Mercado Municipal Dorrego atenderá medio día el 31, permanecerá cerrado el 1° y retomará su actividad habitual desde el viernes 2. Las oficinas administrativas no tendrán atención presencial, aunque los reclamos podrán realizarse a través de la App Ciudad SMT.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.