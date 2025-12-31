miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 11:14
Viernes.

Tucumán tendrá asueto administrativo el 2 de enero: qué dependencias no trabajan

La medida alcanza a la administración pública provincial y municipal de Tucumán. Habrá servicios reducidos y guardias en áreas esenciales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Casa de Gobierno de Tucumán - Foto de archivo&nbsp;

Casa de Gobierno de Tucumán - Foto de archivo 

El viernes 2 de enero habrá asueto administrativo en Tucumán, lo que extenderá el receso de fin de año para gran parte de la administración pública.

Esta disposición se suma al feriado nacional del 1° de enero y al fin de semana, configurando varios días consecutivos con actividad reducida en organismos oficiales.

La medida alcanza a las reparticiones de la Administración Pública Provincial, comunas rurales y dependencias municipales, con excepción de los servicios considerados esenciales o impostergables, que funcionarán con guardias mínimas.

Cómo será la actividad en la administración provincial de Tucumán

Durante el asueto del 2 de enero no habrá atención al público en la mayoría de los organismos provinciales. Sin embargo, continuarán operativas las áreas vinculadas al pago de haberes y a servicios esenciales, cuya organización quedará a cargo de cada ministerio y organismo.

Las autoridades aclararon que estas dependencias deberán garantizar el normal funcionamiento de las tareas que no pueden interrumpirse, especialmente en áreas sensibles como salud, seguridad y servicios administrativos clave.

Funcionamiento de los servicios municipales en Tucumán

Durante el asueto, la Asistencia Pública funcionará solo con guardias para emergencias médicas, de enfermería y odontología, sin atención en consultorios externos.

El transporte urbano circulará el 31 de diciembre hasta las 21.30, retomará el 1° de enero desde las 14 con frecuencia reducida y funcionará con normalidad el viernes 2.

Los cementerios municipales mantendrán su horario habitual, mientras que la recolección de residuos se adelantará el 31, se suspenderá el 1° y se normalizará el 2 de enero.

El Mercado Municipal Dorrego atenderá medio día el 31, permanecerá cerrado el 1° y retomará su actividad habitual desde el viernes 2. Las oficinas administrativas no tendrán atención presencial, aunque los reclamos podrán realizarse a través de la App Ciudad SMT.

Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Municipalidad de San Miguel de Tucum&aacute;n - Foto de archivo&nbsp;

Municipalidad de San Miguel de Tucumán - Foto de archivo

