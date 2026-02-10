U. Católica (E) recibirá a Juventud por la llave 2

BsAs (DataFactory)

U.Católica se medirá el próximo jueves 12 de febrero ante Juventud en la vuelta de la llave 2 de la Copa Libertadores con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio el Coloso de El Batán a las 21:30 (hora Argentina).

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de febrero, en Primera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y U. Católica (E) resultó vencedor por 0 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez.

Horario U. Católica (E) y Juventud, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.