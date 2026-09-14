Un camión volcó en la Cuesta de Bárcena y hay un herido

Un camión volcó este lunes en la Cuesta de Bárcena, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1727. Como consecuencia del hecho vial, el conductor resultó lesionado, aunque en principio las heridas no serían de consideración . El tránsito permanece habilitado por media calzada y con importantes precauciones.

Policiales. Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y un camión

Policiales. Secuestraron 186 kilos de hojas de coca en un camión que viajaba desde Jujuy y Salta hacia Buenos Aires

De acuerdo con información policial, el accidente ocurrió en sentido norte-sur y habría involucrado únicamente al camión.

El conductor, único ocupante mencionado en el parte, sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal del SAME 107 . Según los primeros datos, su estado no revestiría gravedad.

En el sector también trabajan efectivos de Criminalística y Seguridad Vial , mientras se aguardaba la llegada de Bomberos para continuar con las tareas correspondientes.

Tránsito por media calzada en la Ruta 9

Desde la Policía informaron que la circulación se mantiene por media calzada y con precaución debido al accidente.

Además, advirtieron sobre la presencia de fluidos derramados sobre la calzada y neblinas bajas, condiciones que podrían aumentar el riesgo para quienes circulen por la zona.

Por este motivo, recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada de frenado y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial, que realiza tareas de regulación del tránsito en la Cuesta de Bárcena.