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14 de septiembre de 2026 - 19:31
Jujuy.

Un camión volcó en la Cuesta de Bárcena y hay un herido

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1727. Hay derrame de fluidos y baja visibilidad por neblina.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Camión volcado en Cuesta de Bárcena.

Camión volcado en Cuesta de Bárcena.

Un camión volcó este lunes en la Cuesta de Bárcena, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1727. Como consecuencia del hecho vial, el conductor resultó lesionado, aunque en principio las heridas no serían de consideración. El tránsito permanece habilitado por media calzada y con importantes precauciones.

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El chofer fue asistido por el SAME

De acuerdo con información policial, el accidente ocurrió en sentido norte-sur y habría involucrado únicamente al camión.

El conductor, único ocupante mencionado en el parte, sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal del SAME 107. Según los primeros datos, su estado no revestiría gravedad.

En el sector también trabajan efectivos de Criminalística y Seguridad Vial, mientras se aguardaba la llegada de Bomberos para continuar con las tareas correspondientes.

Tránsito por media calzada en la Ruta 9

Desde la Policía informaron que la circulación se mantiene por media calzada y con precaución debido al accidente.

Además, advirtieron sobre la presencia de fluidos derramados sobre la calzada y neblinas bajas, condiciones que podrían aumentar el riesgo para quienes circulen por la zona.

Por este motivo, recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada de frenado y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial, que realiza tareas de regulación del tránsito en la Cuesta de Bárcena.

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