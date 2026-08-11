martes 11 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2026 - 07:01
Runner.

Un jujeño con una historia de superación en el Trail: "Es ganarle a la cabeza"

David Duchen ganó los 24 kilómetros en su categoría en el Trail de Purmamarca y contó cómo encontró en el running una forma de superarse.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
David Duchen ganó los 24K del Trail de Purmamarca y contó su historia de superación.

David Duchen ganó los 24K del Trail de Purmamarca y contó su historia de superación.

Lee además
Ariel Benítez video
PASIÓN SIN LÍMITES

Docente y runner: se llama Ariel Benítez y descubrió su pasión después de los 40
corre 120 km por semana y entrena aun sin ganas: su familia, el motor del runner jujeno que desafia la montana
Deporte.

Corre 120 km por semana y entrena aún sin ganas: su familia, el motor del runner jujeño que desafía la montaña

Fue su hermana quien le dio el primer impulso. Lo incentivó a sumarse a un grupo de entrenamiento y aquel primer paso terminó convirtiéndose en una pasión.

“Yo llegué porque mi hermana me incentivó a inscribirme en un grupo. Así que un día me inscribí y empecé a correr, a conocer al grupo, gente. Y así, día a día, se fue dando y te va motivando cada vez a crecer. Comencé hace dos años y medio”, recordó.

El entrenamiento y una pelea constante con la cabeza

Para Duchen, correr no se limita a mejorar tiempos o buscar un lugar en el podio. El entrenamiento también se transformó en un espacio para despejarse y encontrar bienestar.

“Te motiva el hecho de salir a entrenar, ya que te libera, te despeja mentalmente. Cada entrenamiento tiene sus cosas, te deja una enseñanza y eso te motiva cada vez a crecer más”, explicó.

En la montaña encontró, además, una manera particular de competir: escuchar su cuerpo y administrar las fuerzas de acuerdo con las sensaciones: “Lo bueno de la montaña es que, cuando salgo a correr, corro en cuanto a sensaciones. De principio a fin voy viendo cómo me siento. Siempre tengo estrategias también, en el sentido de salir tranquilo e ir de a poco viendo cómo me voy sintiendo”, señaló.

Sin embargo, cuando el cansancio aparece, asegura que buena parte de la carrera pasa por otro lado.

Ganarle a la cabeza: la clave

“En sí es ganarle a la cabeza, porque a veces las piernas te dicen basta y con la cabeza te motivás: ‘No, yo puedo, yo puedo, yo puedo’. Y seguir, seguir”, contó.

Esa mentalidad está acompañada por una palabra que repite como una de las claves de sus resultados: constancia.

“Siempre me motiva que ser constante es lo que te lleva a marcar la diferencia en las carreras. Yo nunca paro y siempre voy para adelante, sin frenar, y eso hace que me vaya bien”, sostuvo.

Correr para competir, pero también para disfrutar

Aunque los resultados comenzaron a llegar, Duchen remarca que cada competencia mantiene para él un objetivo fundamental: disfrutar del recorrido.

“Uno sale a las carreras, por lo menos yo, a disfrutar. Más que nada en el trail, porque ves todo lo que corrés por la naturaleza, senderos y obstáculos. Es maravilloso”, expresó.

En ese sentido, destacó especialmente las posibilidades que ofrece Jujuy para quienes practican esta disciplina.

Nunca es tarde para comenzar

El primer puesto conseguido en Purmamarca representa otro paso dentro de una historia deportiva relativamente reciente. Duchen comenzó a correr alrededor de los 28 años y utiliza su propia experiencia para remarcar que no existe una edad determinada para animarse a empezar.

“No es tarde para nadie. Yo empecé hace dos años y medio, a los 28 años, y hoy me siento bien. Siento que encontré lo que es mío”, aseguró.

Y cerró destacando todo lo que el running le dio más allá de las competencias: “Me hace muy bien en cuanto a todo, a la salud, para la cabeza. Te relaja bastante y está bueno. Lo recomiendo”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Docente y runner: se llama Ariel Benítez y descubrió su pasión después de los 40

Corre 120 km por semana y entrena aún sin ganas: su familia, el motor del runner jujeño que desafía la montaña

Más de 600 atletas corrieron el Trail de los 7 Colores

Trail de los 7 Colores: los ganadores por categoría

La historia de Franco, el árbitro jujeño que llegó a Primera y sueña con dirigir un Mundial

Las más leídas

Nuevos millonarios en Jujuy (imagen ilustrativa).
Jujuy.

Dos jujeños ganaron más de $100 millones en el Quini 6

Sorpresa total en Jujuy: nevó en las Lagunas de Yala y el paisaje se volvió blanco
Pronóstico.

Cuándo y dónde anuncian nieve en Jujuy: las zonas bajo alerta

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030.
Jujuy.

Jueves y viernes no habrá clases en Jujuy en el Nivel Secundario: los motivos

Resultados del Telekino del domingo 9 de agosto
País.

Resultados del Telekino del domingo 9 de agosto

Una nueva aerolínea sumará vuelos de Jujuy a Buenos Aires y Córdoba video
Conectividad.

Una nueva aerolínea sumará vuelos de Jujuy a Buenos Aires y Córdoba

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel