Un jujeño con una historia de superación en el Trail: "Es ganarle a la cabeza"

David Duchen ganó los 24K del Trail de Purmamarca y contó su historia de superación.

David Duchen, runner jujeño de 30 años, visitó Arriba Jujuy luego de quedarse con el primer puesto de su categoría en los 24 kilómetros del Trail de Purmamarca. Detrás del resultado hay una historia que comenzó hace apenas dos años y medio, casi por casualidad, y que hoy tiene al deporte como una parte central de su vida.

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Fue su hermana quien le dio el primer impulso. Lo incentivó a sumarse a un grupo de entrenamiento y aquel primer paso terminó convirtiéndose en una pasión.

“Yo llegué porque mi hermana me incentivó a inscribirme en un grupo. Así que un día me inscribí y empecé a correr, a conocer al grupo, gente. Y así, día a día, se fue dando y te va motivando cada vez a crecer. Comencé hace dos años y medio”, recordó.

Para Duchen, correr no se limita a mejorar tiempos o buscar un lugar en el podio. El entrenamiento también se transformó en un espacio para despejarse y encontrar bienestar.

“Te motiva el hecho de salir a entrenar, ya que te libera, te despeja mentalmente. Cada entrenamiento tiene sus cosas, te deja una enseñanza y eso te motiva cada vez a crecer más”, explicó.

En la montaña encontró, además, una manera particular de competir: escuchar su cuerpo y administrar las fuerzas de acuerdo con las sensaciones: “Lo bueno de la montaña es que, cuando salgo a correr, corro en cuanto a sensaciones. De principio a fin voy viendo cómo me siento. Siempre tengo estrategias también, en el sentido de salir tranquilo e ir de a poco viendo cómo me voy sintiendo”, señaló.

Sin embargo, cuando el cansancio aparece, asegura que buena parte de la carrera pasa por otro lado.

Ganarle a la cabeza: la clave

“En sí es ganarle a la cabeza, porque a veces las piernas te dicen basta y con la cabeza te motivás: ‘No, yo puedo, yo puedo, yo puedo’. Y seguir, seguir”, contó.

Esa mentalidad está acompañada por una palabra que repite como una de las claves de sus resultados: constancia.

“Siempre me motiva que ser constante es lo que te lleva a marcar la diferencia en las carreras. Yo nunca paro y siempre voy para adelante, sin frenar, y eso hace que me vaya bien”, sostuvo.

Correr para competir, pero también para disfrutar

Aunque los resultados comenzaron a llegar, Duchen remarca que cada competencia mantiene para él un objetivo fundamental: disfrutar del recorrido.

“Uno sale a las carreras, por lo menos yo, a disfrutar. Más que nada en el trail, porque ves todo lo que corrés por la naturaleza, senderos y obstáculos. Es maravilloso”, expresó.

En ese sentido, destacó especialmente las posibilidades que ofrece Jujuy para quienes practican esta disciplina.

Nunca es tarde para comenzar

El primer puesto conseguido en Purmamarca representa otro paso dentro de una historia deportiva relativamente reciente. Duchen comenzó a correr alrededor de los 28 años y utiliza su propia experiencia para remarcar que no existe una edad determinada para animarse a empezar.

“No es tarde para nadie. Yo empecé hace dos años y medio, a los 28 años, y hoy me siento bien. Siento que encontré lo que es mío”, aseguró.

Y cerró destacando todo lo que el running le dio más allá de las competencias: “Me hace muy bien en cuanto a todo, a la salud, para la cabeza. Te relaja bastante y está bueno. Lo recomiendo”.