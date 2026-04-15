Un pueblo oculto de San Juan sorprende con un arroyo de aguas turquesas

Un rincón oculto de San Juan sorprende con un arroyo de aguas turquesas.

En San Juan es posible hallar paisajes y destinos que merecen ser recorridos. Alberga una gran cantidad de maravillas naturales formadas a lo largo de cientos de miles de años. Hoy, muchos de estos lugares que tiene son vistos como paraísos naturales listos para ser disfrutados. Entre ellos se encuentra un rincón ideal para unas escapadas en familia.

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La Cordillera de los Andes constituye uno de los atractivos más impactantes del país. Las provincias que se extienden a lo largo de su base cuentan con vistas privilegiadas de una de las cordilleras más extensas del planeta.

Dentro de este sistema montañoso se encuentra la Cordillera de la Ramada , donde fluye un arroyo de aguas transparentes que destaca por su belleza casi artística .

El Arroyo Turquesa es uno de los rincones naturales más sorprendentes y poco explorados de la provincia de San Juan. Ubicado a los pies del Cerro Mercedario, este entorno se distingue por sus particulares tonos azulados y verdosos que contrastan de manera impactante con la tierra rojiza y el paisaje montañoso que lo rodea.

Reconocido como un auténtico espectáculo natural, este sitio se ha convertido en una opción muy elegida por quienes disfrutan del turismo de aventura y la fotografía de paisajes.

El acceso al Arroyo Turquesa se puede realizar únicamente a pie.

Dónde queda Arroyo Turquesa, San Juan

El Arroyo Turquesa está situado en el corazón de la Cordillera de la Ramada, dentro de la provincia de San Juan. Se ubica a unos 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, en un entorno dominado por el Cerro Mercedario, una de las cinco elevaciones más altas del continente americano.

Desde la capital provincial, este atractivo natural se encuentra a una distancia aproximada de 200 kilómetros, lo que lo convierte en un destino remoto pero de gran valor paisajístico.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Arroyo Turquesa, San Juan?

Senderismo: para acceder al Arroyo Turquesa es necesario realizar una caminata de aproximadamente seis horas en total, distribuidas en unas cuatro horas de ascenso y dos de regreso.

El destino desconocido con un arroyo de color turquesa.

Se trata de una ruta de baja exigencia técnica, aunque se aconseja contar con una condición física adecuada para completarla sin inconvenientes. A lo largo del recorrido, el entorno natural ofrece vistas panorámicas de gran atractivo.

Fotografía : el lugar resulta especialmente atractivo para quienes practican fotografía . El marcado contraste entre los colores del paisaje y los tonos azulados del agua del arroyo genera un escenario ideal para la toma de imágenes. Estas tonalidades turquesas se originan por la presencia de minerales en el agua, principalmente compuestos de cobre .

: el lugar resulta especialmente atractivo para quienes practican . El marcado contraste entre los colores del paisaje y los tonos del arroyo genera un escenario ideal para la toma de imágenes. Estas tonalidades se originan por la presencia de en el agua, principalmente compuestos de . Exploración: además de la visita al Arroyo Turquesa, también se recomienda conocer el Glaciar Caballito y el Refugio Guanaquito, que funciona como campamento base para las expediciones hacia el Cerro Mercedario.

Esta joya de la naturaleza ubicada en San Juan es el sitio ideal para los amantes del turismo aventura y de la fotografía.

Cómo llegar a Arroyo Turquesa, San Juan

El ingreso al Arroyo Turquesa solo puede hacerse caminando. El punto de partida del sendero se ubica a unos 15 kilómetros de la localidad de Barreal, y se aconseja realizar la travesía acompañado por guías de montaña especializados para garantizar una experiencia segura.

La caminata demanda alrededor de seis horas en total, con aproximadamente cuatro horas de ascenso y dos de regreso. Por la extensión del recorrido, lo habitual es dividir la excursión en dos jornadas.