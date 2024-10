Una abuela fue engañada con la IA y creyó hablar con Susana Giménez

A pesar de una ligera demora, la inteligencia artificial consigue responder con un tono que se asemeja mucho al de la presentadora. La protagonista del TikTok se sincera y le comparte detalles sobre su vida: “Yo soy una mujer sola que tengo un hijo adorable y bueno, una nuera adorable. Y soy de San Lorenzo”.

Incluso le comparte detalles sobre su día a día: “Yo me dediqué a mi familia y estoy feliz... Fuimos a hacer mandados, me llevé una campana nueva para mi cocina industrial porque me encanta cocinar”, y también aprovechó para hablarle de su nieto músico, a quien considera una persona muy especial. “Susana” le respondió con cordialidad y alguna que otra frase característica de ella.

La nieta usó Character AI para que su abuela creyera que hablaba con Susana Giménez.

La nieta, que registró el momento, no pudo evitar reír al observar cómo su abuela adquiría confianza y proseguía con la conversación, compartiendo aspectos personales de su vida familiar, incluso elogiando a su nuera: “Es como una hija más, no compite conmigo”. Todo bajo la ilusión de estar hablando con una de las figuras más queridas de la televisión argentina.

La respuesta de la gente

La gran mayoría de los usuarios destacó lo entretenida y natural que resultó la conversación. Uno de los principales deseos fue: “¡Ojalá lo vea Susana Giménez!”, además varios de ellos coincidieron en que no había que contarle la verdad para evitar decepcionarla. La simpatía de Edith y su habilidad para mantener la charla hizo que muchos destacaran su naturaleza encantadora: “Creo que podría seguir horas y horas; se nota que le falta un compañero de mates”.

La protagonista del video estuvo convencida en todo momento de que el número de Susana Giménez había sido divulgado en Twitter, lo que explicaría su acceso a ella. De hecho, cuando le preguntaron si Susana había finalizado la llamada, la abuela contestó con completa honestidad: “No, yo tuve que cortar”.

El papel de la inteligencia artificial

La herramienta empleada, Character AI, ofrece a los usuarios la posibilidad de diseñar personajes imaginarios o interactuar con inteligencias artificiales que imitan a personalidades reconocidas. Esta tecnología ha ganado popularidad debido a su habilidad para crear diálogos fluidos y persuasivos, aunque también plantea algunos peligros.

Aunque en esta ocasión el resultado fue cómico, las herramientas de inteligencia artificial podrían ser empleadas con intenciones maliciosas, como la sustracción de información o fraudes financieros.

Numerosos especialistas alertan sobre los riesgos que conlleva que individuos, especialmente aquellos de edad avanzada, puedan ser manipulados al no diferenciar entre una inteligencia artificial y un ser humano. Aunque este tipo de aplicaciones son divertidas, también demandan un uso prudente y consciente de los peligros que implican.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.