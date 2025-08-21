Una jujeña hizo el casting para la serie "En el barro" pero no quedó: el video

La modelo y conductora jujeña Sofía "Jujuy" Jiménez compartió en sus redes la experiencia de auditar para uno de los personajes de “ En el Barro” , la exitosa serie de Netflix . Aunque no quedó para filmar, contó desde la sinceridad y mostró el proceso de cómo fue ese momento y quien la acompañó.

Hace un año, Sofía Jiménez, modelo oriunda de San Salvador de Jujuy, se animó a participar en el casting para uno de los papeles de “El Barro”, la serie que rápidamente ganó popularidad en Netflix por su trama atrapante y estética única. Sofía realizó las pruebas mientras disfrutaba de unas vacaciones en México, luego de una exitosa temporada teatral con la obra Permitidos.

En su Instagram, compartió con sinceridad y humor el detrás de escena de esta experiencia: “La clave acá fue decir que síiii, más allá de cualquier prejuicio, miedo, o lo que sea negativo que me generaba la situación... Sigo yendo atrás de lo que dicta mi cora , que por supuesto, seguiré sosteniendo, mi gran GPS”, escribió, destacando lo importante que fue aceptar el desafío pese a los nervios y la incertidumbre.

Además, destacó el apoyo fundamental de su hermana menor "Pili" para crear un personaje que no es habitual en ella y agradeció la confianza de su agencia talentosa, que la impulsó a intentar. Aunque finalmente no quedó seleccionada para filmar , la jujeña quiso mostrar en redes esa fracción de su carrera en la que no todo es éxito inmediato, sino valentía y aprendizaje constante.

Agradeció a sus amigas y dejó un sentido mensaje

También agradeció a su amiga Sofi Morandi por compartir su propia experiencia en castings y confesó los desafíos que enfrentan quienes trabajan frente a las cámaras: “Los que vivimos de las pantallas pasamos por millones de situaciones que niiiii se imaginan!!! Por lo general se vean siempre lo lindo, y es una locura todo lo que hay detrás de poner el cuerpo, la mente y sobre todo el alma en cada rol que nos toque encarar... Me enorgullece cada pasito (aunque sean chiquitos y no se vean) que voy dando en este hermoso juego de la vida que tanto amo! Así que ya saben, ANÍMENSE a decir que síiiii a cada cosa que los mueven mucho por dentro, sin importar el resultado, sin expectativas, SIMPLEMENTE OCUPÁNDOSE DE DAR LO MEJOR QUE TENGAN DENTRO Y DISFRUTAR CADA SEGUNDO!

sofi jujuy jimenez - sofi morandi

¿De qué se trata "El Barro"?

La historia de En el barro transcurre en “La Quebrada”, una cárcel de mujeres donde se ponen en primer plano las relaciones que surgen entre las internas, los conflictos cotidianos y los desafíos propios de la vida tras las rejas. La trama sigue a cinco mujeres que, luego de atravesar un accidente mortal, forjan un vínculo inesperado que se convierte en su única forma de resistencia dentro de un entorno dominado por la hostilidad y la violencia.

La serie En el barro se estrenó este jueves 14 de agosto en Netflix.

Ana Garibaldi y Valentina Zenere encabezan un elenco de figuras destacadas como Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Marcelo Subiotto y Ana Rujas, a quienes se suman Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Carla Pandolfi, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Payuca y Tatu Glikman. La serie también contará con participaciones especiales de Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Juana Molina y Gerardo Romano, y la presentación estelar de María Becerra.