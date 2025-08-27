miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 09:53
Celebración.

Una peregrinación inédita desde Lima hasta Salta en honor al Señor y la Virgen del Milagro

Por primera vez, un grupo de 20 peregrinos partirá desde el Puerto del Callao el 20 de agosto, recorriendo 32 días para llegar a la Catedral de Salta el 12 de septiembre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Histórica peregrinación desde Lima a Salta por el Señor y la Virgen del Milagro.

Histórica peregrinación desde Lima a Salta por el Señor y la Virgen del Milagro.

Salta se prepara para recibir una peregrinación histórica durante la celebración del Señor y la Virgen del Milagro, considerada una de las festividades religiosas más representativas de Argentina. Cada año, durante septiembre, miles de devotos se acercan a la Catedral Basílica de Salta, ya sea caminando, en bicicleta o a caballo.

Las personas llegan al sitio procedentes de provincias como Tucumán y Catamarca, para rendir homenaje a sus santos patronos.

Salta se prepara para recibir una peregrinación sin precedentes en la festividad del Señor y la Virgen del Milagro.

En 2025, y por primera vez en la historia, un grupo de 20 peregrinos —entre organizadores y ciclistas— emprenderá un recorrido extraordinario desde el Puerto del Callao en Lima, Perú, hasta Salta, recreando el trayecto que hace siglos hicieron las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

Virgen del Milagro: un recorrido que revive la historia centenaria

Mariam Bidondo, una de las coordinadoras del proyecto, relató a Cadena 3 la importancia histórica de esta peregrinación: “Las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro estaban destinadas a Salta, pero tras un naufragio, encallaron en Lima. Desde allí se trajo la imagen del Señor a Salta y la de la Virgen a Córdoba. Ahora, uniendo el Puerto del Callao con la Catedral de Salta, renovamos ese vínculo histórico y espiritual”.

Cada septiembre, miles de fieles llegan a la Catedral Basílica de Salta a pie.

El contingente iniciará su partida el 20 de agosto y prevé arribar a destino el 12 de septiembre a las 16 horas, completando así 32 días de recorrido.

La travesía cubrirá más de 2.000 kilómetros, con etapas diarias de entre 100 y 160 kilómetros, atravesando Perú, Bolivia y Argentina. “Notificamos a todas las iglesias por donde pasaremos. Entramos por La Quiaca desde Villazón, Bolivia, y llegaremos a Salta capital”, agregó Bidondo.

A pesar de la inestabilidad que atraviesa Bolivia, los peregrinos fueron recibidos con gran hospitalidad: “Bolivia nos abrió los brazos, nos dio entrevistas en iglesias y hasta nos ayudó con combustible para llegar a la frontera”.

Señor y la Virgen del Milagro.jpg

Fe, motivación personal y desafíos logísticos

La travesía no solo posee un valor histórico, sino también un significado muy personal. Bidondo reveló su inspiración: “A los 21 años, rezando de rodillas en la Catedral de Salta, pedí a la Virgen del Milagro convertirme en madre. Hoy, mi hija tiene 33 años. Esta peregrinación es mi renovación de pacto de fidelidad y gratitud hacia los patronos de Salta”.

Durante todo el recorrido, el grupo porta una imagen desde el Puerto del Callao, que simboliza la conexión espiritual con los orígenes de esta devoción centenaria. Organizar esta travesía representa todo un reto logístico. “Necesitamos transporte para las pertenencias de los peregrinos”, explicó Marian, quien destacó la colaboración y el respaldo que han recibido a lo largo del camino.

Señor y Virgen del Milagro: llegaron peregrinos de todo el país a Salta
Señor y Virgen del Milagro: llegaron peregrinos de todo el país a Salta

Señor y Virgen del Milagro: llegaron peregrinos de todo el país a Salta

El recorrido cruzará territorios muy variados, desde los elevados altiplanos de Bolivia hasta los fértiles valles de Argentina, incluyendo ciudades como Oruro, Uyuni y Tupiza, antes de ingresar al país por La Quiaca.

Esta empresa histórica no solo conecta dos naciones, sino que también enlaza siglos de tradición y devoción. Al llegar a la Catedral de Salta el 12 de septiembre, los peregrinos culminarán una travesía que simboliza su amor y gratitud hacia el Señor y la Virgen del Milagro, santos patronos que continúan inspirando a miles de creyentes.

Devoción que atraviesa fronteras y generaciones

El itinerario de la peregrinación recorrerá territorios muy variados, desde las alturas del altiplano boliviano hasta los fértiles valles argentinos, atravesando localidades como Oruro, Uyuni y Tupiza, antes de ingresar al país por La Quiaca.

Celebración en Salta por el Señor y la Virgen del Milagro
Celebración en Salta por el Señor y la Virgen del Milagro

Celebración en Salta por el Señor y la Virgen del Milagro

Esta iniciativa histórica no solo conecta geográficamente dos naciones, sino que también enlaza generaciones de fe y tradición religiosa.

Al arribar a la Catedral de Salta el 12 de septiembre, los peregrinos culminarán un recorrido que refleja devoción, respeto y agradecimiento hacia el Señor y la Virgen del Milagro, santos patronos que siguen siendo fuente de inspiración para miles de creyentes.

