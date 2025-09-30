martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 09:31
Liga Profesional

Unión y Aldosivi se miden por la fecha 11

Palpitamos la previa del choque entre Unión y Aldosivi. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Unión y Aldosivi, por la fecha 11 del Clausura, se jugará el próximo viernes 3 de octubre, a partir de las 21:15 horas, en el estadio de la Avenida.

Así llegan Unión y Aldosivi

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión viene de un resultado igualado, 0-0, ante Banfield. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi viene de caer derrotado 0 a 2 ante Argentinos Juniors. Necesita sumar de cualquier manera para no volver a sufrir en el campeonato como en los recientes 4 cotejos, en los que le han convertido 9 goles y no logró anotar en el arco rival.

Aldosivi muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Aldosivi quien ganó 2 a 1.

¿Dónde ver el partido entre Unión y Aldosivi en VIVO?
Sigue toda la acción del duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura a través de TNT Sports.
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 10 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Huracán: 12 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
Horario Unión y Aldosivi, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

