Universidad de Chile vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

U. de Chile y el Rojo se verán las caras el miércoles 13 de agosto por la llave 2 de la Copa Sudamericana. El encuentro será en el estadio Nacional, a las 21:30 (hora Argentina).

Por la llave 7 se enfrentarán Independiente del Valle y Mushuc Runa

Once Caldas se enfrentará ante Huracán por la llave 8

El encargado de impartir justicia en el partido será Anderson Daronco.

