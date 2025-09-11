Vancouver Whitecaps FC y Philadelphia Union se miden por la semana 28

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Vancouver Whitecaps FC y Philadelphia Union, por la semana 28 de la MLS, se jugará el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 22:30 (hora Argentina), en el BC Place Stadium.

Así llegan Vancouver Whitecaps FC y Philadelphia Union Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Vancouver Whitecaps FC en partidos de la MLS Vancouver Whitecaps FC logró un triunfo por 3-2 ante St. Louis City. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Philadelphia Union en partidos de la MLS Philadelphia Union llega con ventaja tras derrotar a FC Cincinnati con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 3.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Estados Unidos - Major League Soccer 2019, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Fechas y rivales de Vancouver Whitecaps FC en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Sporting Kansas City: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 15: vs Portland Timbers: 24 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Seattle Sounders: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs San José Earthquakes: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 26: vs Orlando City SC: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Philadelphia Union en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs New England Revolution: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs DC United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs New York City FC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Charlotte FC: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Vancouver Whitecaps FC y Philadelphia Union, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas

Colombia y Perú: 20:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas

