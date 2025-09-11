jueves 11 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de septiembre de 2025 - 07:18
MLS

Vancouver Whitecaps FC y Philadelphia Union se miden por la semana 28

Palpitamos la previa del choque entre Vancouver Whitecaps FC y Philadelphia Union. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Vancouver Whitecaps FC y Philadelphia Union se miden por la semana 28
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Vancouver Whitecaps FC y Philadelphia Union, por la semana 28 de la MLS, se jugará el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 22:30 (hora Argentina), en el BC Place Stadium.

Lee además
portland timbers y new york red bulls se encuentran en la semana 28

Portland Timbers y New York Red Bulls se encuentran en la semana 28
por la semana 28, san diego fc recibira a minnesota united

Por la semana 28, San Diego FC recibirá a Minnesota United

Así llegan Vancouver Whitecaps FC y Philadelphia Union

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Vancouver Whitecaps FC en partidos de la MLS

Vancouver Whitecaps FC logró un triunfo por 3-2 ante St. Louis City. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Philadelphia Union en partidos de la MLS

Philadelphia Union llega con ventaja tras derrotar a FC Cincinnati con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 3.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Estados Unidos - Major League Soccer 2019, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.


Fechas y rivales de Vancouver Whitecaps FC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Sporting Kansas City: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 15: vs Portland Timbers: 24 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Seattle Sounders: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs San José Earthquakes: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Orlando City SC: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Philadelphia Union en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs New England Revolution: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs DC United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs New York City FC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Charlotte FC: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario Vancouver Whitecaps FC y Philadelphia Union, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela: 21:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Portland Timbers y New York Red Bulls se encuentran en la semana 28

Por la semana 28, San Diego FC recibirá a Minnesota United

Se enfrentan Real Salt Lake y Sporting Kansas City por la semana 28

Houston visita a Colorado Rapids por la semana 28

Por la semana 28 se enfrentarán Seattle Sounders y LA Galaxy

Lo que se lee ahora
las tres bajas que tiene gimnasia de jujuy para visitar a nueva chicago
Zona B.

Las tres bajas que tiene Gimnasia de Jujuy para visitar a Nueva Chicago

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Noelia Pace en Jujuy.
Medium.

¡Confirmado! Noelia Pace en Jujuy el 17 de octubre

La alumna atrincherada en la escuela de La Paz era víctima de bullying, según sus compañeros
Acoso escolar.

Pánico en la escuela de Mendoza: "La adolescente era víctima de bullying"

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela
Tensión.

Pánico en Mendoza: una adolescente disparó y se atrincheró en una escuela

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
Oficial.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel