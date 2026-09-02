Vélez vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

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A partir de las 21:15 (hora Argentina) el próximo sábado 5 de septiembre, Estudiantes enfrentará a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Vélez y Estudiantes Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez llega con resultado de empate, 1-1, ante Dep. Riestra. Tiene un historial irregular con 1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Estudiantes y Newell`s, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

Estudiantes atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante. Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Vélez se impuso por 0 a 1. Pablo Dóvalo es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Newell`s: 11 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tigre: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Platense: 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Platense: 12 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lanús: 21 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Horario Vélez y Estudiantes, según país Argentina: 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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