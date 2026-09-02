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2 de septiembre de 2026 - 12:18
Liga Profesional

Vélez vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Estudiantes se mide ante Vélez en el Fortín el sábado 5 de septiembre a las 21:15 (hora Argentina). El partido será supervisado por Pablo Dóvalo.

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Vélez vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 21:15 (hora Argentina) el próximo sábado 5 de septiembre, Estudiantes enfrentará a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

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Así llegan Vélez y Estudiantes

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez llega con resultado de empate, 1-1, ante Dep. Riestra. Tiene un historial irregular con 1 victoria y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Estudiantes y Newell`s, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

Estudiantes atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Vélez se impuso por 0 a 1.

Pablo Dóvalo es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Newell`s: 11 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tigre: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Platense: 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Platense: 12 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Lanús: 21 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Horario Vélez y Estudiantes, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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