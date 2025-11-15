Vélez se enfrenta ante la visita River Plate por la fecha 16

BsAs (DataFactory)

Vélez se enfrenta mañana ante River Plate para disputar el partido por la fecha 16, en el el Fortín, desde las 17:00 (hora Argentina).

Así llegan Vélez y River Plate Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez busca levantarse de su derrota ante Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate cayó 0 a 2 ante Boca Juniors. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y River Plate lo ganó por 4 a 1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Yael Falcón Pérez. Horario Vélez y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

