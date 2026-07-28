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28 de julio de 2026 - 10:17
Espectáculo.

"Vengo de los 80´s" llega a Jujuy: dónde comprar las entradas y precios

Pablo Cordonet presentará una comedia cargada de nostalgia y humor en el Teatro Mitre. Mirá los precios de las entradas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pablo Cordonet

“Vengo de los 80’s” llegará a Jujuy con una propuesta que combina nostalgia, humor y recuerdos de una de las décadas más recordadas. El espectáculo estará a cargo de Pablo Cordonet y está pensado especialmente para quienes crecieron durante aquellos años.

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Cuándo será la función en Jujuy

La función se realizará el viernes 31 de julio en el Teatro Mitre, donde el público podrá disfrutar de una comedia en vivo atravesada por costumbres, anécdotas y situaciones cotidianas de los años 80.

Dónde comprar las entradas y precio

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Autoentrada. También pueden adquirirse en la boletería del Teatro Mitre.

El valor de la entrada general es de $35.310, incluyendo el cargo por servicio.

Un viaje lleno de recuerdos

El espectáculo propone revivir una época en la que, según plantea el propio show, “el futuro parecía algo que solo existía en las películas” y la vida transcurría con un ritmo muy diferente al actual.

Con un formato de comedia en vivo, Pablo Cordonet invita al público a reencontrarse con experiencias cotidianas de los años 80. La propuesta apela a la nostalgia, la identificación y el humor para conectar con quienes vivieron esa década.

“Vengo de los 80’s” combina anécdotas, observaciones y situaciones pensadas para hacer reír tanto a quienes fueron parte de esa época como a quienes quieran conocer cómo era la vida sin celulares, redes sociales ni la tecnología actual.

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