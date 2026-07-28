"Vengo de los 80´s" llega a Jujuy: dónde comprar las entradas y precios

“Vengo de los 80’s” llegará a Jujuy con una propuesta que combina nostalgia, humor y recuerdos de una de las décadas más recordadas. El espectáculo estará a cargo de Pablo Cordonet y está pensado especialmente para quienes crecieron durante aquellos años.
Cuándo será la función en Jujuy
La función se realizará el viernes 31 de julio en el Teatro Mitre, donde el público podrá disfrutar de una comedia en vivo atravesada por costumbres, anécdotas y situaciones cotidianas de los años 80.
Dónde comprar las entradas y precio
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Autoentrada. También pueden adquirirse en la boletería del Teatro Mitre.
El valor de la entrada general es de $35.310, incluyendo el cargo por servicio.
Un viaje lleno de recuerdos
El espectáculo propone revivir una época en la que, según plantea el propio show, “el futuro parecía algo que solo existía en las películas” y la vida transcurría con un ritmo muy diferente al actual.
Con un formato de comedia en vivo, Pablo Cordonet invita al público a reencontrarse con experiencias cotidianas de los años 80. La propuesta apela a la nostalgia, la identificación y el humor para conectar con quienes vivieron esa década.
“Vengo de los 80’s” combina anécdotas, observaciones y situaciones pensadas para hacer reír tanto a quienes fueron parte de esa época como a quienes quieran conocer cómo era la vida sin celulares, redes sociales ni la tecnología actual.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.