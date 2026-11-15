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15 de noviembre de 2026 - 11:47
Mundo.

Video viral del Papa León XIV: sorprendió al ingresar a la cabina de un helicóptero militar en Perú

Durante su visita a Perú, el Papa León XIV protagonizó un particular momento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea. Las imágenes muestran cómo fue su viaje por el norte del país.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Papa León XIV en el helicoptero de la FAP

Un video del Papa León XIV a bordo de un helicóptero militar llamó la atención durante su visita oficial a Perú. El pontífice fue registrado mientras recorría el interior de la aeronave, conversaba con los tripulantes e incluso ingresaba a la cabina de pilotaje durante uno de sus traslados por el norte peruano.

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El episodio ocurrió este sábado 14 de noviembre, cuando el Santo Padre viajó desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, para continuar con las actividades previstas en su agenda pastoral. Para realizar el recorrido, León XIV abordó un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), acondicionado para trasladarlo junto a su comitiva.

El video del papa León XIV dentro del helicóptero

Las imágenes difundidas durante la jornada permitieron conocer cómo fue el viaje del pontífice, que tuvo una duración aproximada de 40 a 45 minutos. En los registros se observa a León XIV dentro de la aeronave, utilizando protectores auditivos, mientras contempla el paisaje a través de las ventanillas y comparte algunos momentos con los integrantes de la tripulación.

Sin embargo, una de las escenas más particulares ocurrió cuando el Papa ingresó a la cabina de pilotaje, donde pudo observar de cerca los controles del helicóptero y saludar a los pilotos encargados del traslado.

El recorrido comenzó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, y finalizó en el campo de aterrizaje Leoncio Prado, ubicado en la provincia de Santa Cruz. Según la información difundida por medios peruanos, el vuelo se desarrolló sin inconvenientes y dentro de los horarios previstos.

Por qué el papa León XIV viajó en helicóptero

El traslado formó parte de la agenda oficial que el pontífice desarrolla en Perú, donde participa de distintas celebraciones religiosas y encuentros con comunidades locales.

Antes de abordar la aeronave, León XIV había participado del rito de coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo. Posteriormente, se dirigió hacia Santa Cruz de Succhabamba, una localidad de Cajamarca con la que mantiene un vínculo desde su etapa como obispo de Chiclayo.

Allí presidió una misa multitudinaria ante los fieles que se acercaron para participar de la celebración. Una vez finalizadas las actividades, el Papa volvió a subir al helicóptero militar para regresar a Chiclayo y continuar con su recorrido pastoral.

El vuelo de regreso también se realizó sin inconvenientes y concluyó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. Durante la tarde, el pontífice continuó con sus actividades religiosas en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.

El mensaje de la Fuerza Aérea del Perú por el vuelo con el Papa León XIV

A través de sus redes sociales, la Fuerza Aérea del Perú compartió las imágenes del momento donde el Papa León XIV ingresa a la cabina junto con los pilotos. Junto al video, compartieron un sentido mensaje:

"En la cabina de nuestro helicóptero, el Papa León XIV compartió momentos muy especiales con los dos pilotos de la Fuerza Aérea del Perú que lo trasladaron hacia Santa Cruz. Gestos de sencillez, sonrisas y cercanía que reflejan su profunda conexión con las personas y el cariño de todo un pueblo".

Para nosotros, como Fuerza Aérea del Perú, llevar a Su Santidad y compartir estos instantes es un honor y un recuerdo imborrable.¡Hay vuelos que trascienden el destino y dejan huellas para siempre! Para nosotros, como Fuerza Aérea del Perú, llevar a Su Santidad y compartir estos instantes es un honor y un recuerdo imborrable.¡Hay vuelos que trascienden el destino y dejan huellas para siempre!

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