Vino, popularidad y Messi: una sommelier desde Jujuy explica qué cambió

La breve declaración de Lionel Messi sobre el vino abrió un debate que hacía tiempo estaba latente dentro y fuera del sector vitivinícola: ¿el vino dejó de ser una bebida popular? ¿Quiénes lo están comunicando? ¿Y cómo se reconstruye la relación con nuevos consumidores?

Para Martina Herreros Martínez, comunicadora social y sommelier, el efecto Messi fue inmediato. “Lo mejor que le pasó a la industria en los últimos años” , sostuvo, en diálogo con TodoJujuy . Su argumento está lejos del marketing considerando que el vino lleva siglos de expansión cultural, pero hace décadas entró en una burbuja discursiva dominada por expertos, enólogos e influencers, lo que redujo su alcance social.

Para Herreros Martínez, lo disruptivo no fue que Messi tomara vino ni que explicara cómo lo mezcla, sino que lo hiciera desde un lugar totalmente externo al mundo vitivinícola.

“Las conversaciones adentro del vino las escucha la gente del vino, no el resto de la sociedad”, afirmó. Según su análisis, lo que la industria necesita no son más voces internas sino figuras que interpelen a públicos amplios. “Yo lo venía diciendo hace tiempo: celebrities por fuera del mundo del vino. Y Messi es cien veces más grande que cualquier figura que uno pudiera imaginar”, aseguró.

El comentario del futbolista llegó donde buena parte de la comunicación del sector no logra entrar: al consumo masivo.

Cuando un producto cultural se vuelve elitista

Aunque el vino es una de las bebidas más antiguas del mundo, para Herreros Martínez perdió un atributo clave como la accesibilidad simbólica.

“El vino dejó de ser popular. Se volvió elitista. Se empezó a hablar desde el discurso técnico: la copa correcta, la madera correcta, la vinoteca correcta. Mientras tanto, las estadísticas muestran otra película”, señaló.

Los datos acompañan: el consumo anual per cápita en Argentina ronda los 15/16 litros, mientras que la cerveza supera los 40. La brecha no es menor y explica parte del negocio.

Messi y el límite del purismo: la mezcla como síntoma

Otro punto que generó ruido en el ambiente fue la mezcla con bebidas gasificadas. Para Herreros Martínez, esa reacción es un síntoma de época. “Hay que romper esa barrera. O mejor dicho: prender fuego todo lo que no sirve dentro del mundo del vino”, afirmó. Su crítica apunta a los fundamentalismos internos: “Si vos estás pagando una botella, podés hacer lo que quieras. El vino es un alimento”.

La sommelier insistió además en que la mezcla no requiere productos caros: “Tiene que ser un vino económico, joven, ligero. Toro, Termidor, Portillo, Calia, Vasco Viejo. No importa el formato”.

Un impacto que apenas empieza: la explicación desde Jujuy

El dato estratégico para la industria, según Herreros Martínez, es que no estamos frente a una moda pasajera. “Quedó demostrado que lo que necesitaba el vino era salir del nicho. Messi lo hizo en diez segundos”, concluyó.

En un año atravesado por un nuevo Mundial, por alta exposición mediática y por audiencias cada vez más fragmentadas, la posibilidad de una campaña con celebridades no suena descabellada. Para la sommelier, el momento está servido hace rato: solo hacía falta que alguien con alcance masivo dijera en voz alta algo que ya estaba ocurriendo en la calle.