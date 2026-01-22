jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 20:45
Polémica.

Wanda Nara contraatacó a Icardi con un video irónico tras el escándalo "Santa China"

El Wandagate no tiene fin en las redes y la conductora volvió a apuntar a Mauro Icardi por críticas al trabajo y a la China Suárez.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El Wandagate no para.

El Wandagate no para.

El contraataque se viralizó rápidamente, intensificando el conflicto post-separación que involucra indirectamente a otras figuras del espectáculo.

El disparador: la polémica "estampita" de "Santa China"

El conflicto escaló cuando Icardi compartió en Instagram una imagen digital de China Suárez estilizada como Virgen del Sagrado Corazón, irónicamente bautizada "Santa China" o "MasterChina". Acompañó el posteo con frases sarcásticas como "No hace milagros. Hace reciclaje de fracasados en televisión", apuntando a Wanda y supuestamente a Rusherking, Eugenia Tobal, Maxi López y La Joaqui.

masterchina

El mensaje se interpretó como un ataque directo al trabajo de Wanda en MasterChef Celebrity y a sus vínculos mediáticos con la actriz.

El mensaje de Mauro Icardi a Wanda

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonzalosotelook/status/2014134138786271330&partner=&hide_thread=false

El video de Wanda: ironía sin nombrarlo

Wanda no se quedó callada y publicó un video en sus historias de Instagram como respuesta frontal, sin mencionar directamente a Icardi pero con mensajes implícitos sobre sus contradicciones. El contenido expuso las críticas del futbolista a su carrera televisiva, mostrando su determinación en la pulseada mediática.

El gesto se leyó como una forma de exponer hipocresías y reafirmar su postura profesional, dejando claro que no retrocederá en la batalla pública que mantienen desde la separación.

Mauro Icardi

Wanda mantiene su postura muy firme

Con esta nueva respuesta, la conductora de MasterChef Celebrity dejó en claro que no piensa correrse del centro de la escena. El video no solo funcionó como respuesta personal, sino también como una reafirmación de su lugar en los medios y de su estrategia de no dejar pasar ninguna provocación.

Embed - WANDA NARA VS MAURO ICARDI

