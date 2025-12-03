Ya están los árbitros para los partidos de semifinales del Torneo Clausura

Se vienen las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles las designaciones de los árbitros para los cruces que se jugarán el domingo y lunes.

El partido en la Bombonera que se jugará el domingo desde las 19 horas entre Boca Juniors y Racing Club , tendrá el arbitraje de Darío Herrera y Silvio Trucco en el VAR . En el clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes el lunes a las 17, estará Facundo Tello, con Lucas Novelli a cargo del VAR.

Boca eliminó a Argentinos y se cruzará con Racing , que pasó en los penales frente a Tigre. Del otro lado, Estudiantes dejó afuera a Central Córdoba y Gimnasia de La Plata hizo lo propio con Barracas Central, por lo que habrá clásico en semis.

A raíz del pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, una de las semifinales programadas inicialmente para este domingo próximo debe cambiarse de día por las medidas precautorias implementadas, con el objetivo de evitar probables incidentes, por los eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata este fin de semana (dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC).

Cómo se definirá el Torneo Clausura

Recordemos que, en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal para definir a los finalistas.

Cabe destacar que en enero de este año la Liga determinó que la final del Torneo Clausura se jugará el sábado 13 de diciembre en horario nocturno, sería a las 21 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.