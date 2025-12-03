miércoles 03 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de diciembre de 2025 - 19:01
Designados.

Ya están los árbitros para los partidos de semifinales del Torneo Clausura

Las semifinales del Torneo Clausura ya tienen a los árbitros designados para los dos partidos del domingo y lunes.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Árbitrospara los partidos de semifinales del Torneo Clausura

Árbitros para los partidos de semifinales del Torneo Clausura

Se vienen las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles las designaciones de los árbitros para los cruces que se jugarán el domingo y lunes.

Lee además
River empató con Vélez como visitante en el Torneo Clausura y dejó escapar una chance para soñar con la Libertadores 2026.
Fútbol argentino.

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Victora de Boca.
Torneo Clausura.

Boca Juniors derrotó a Argentinos y clasificó a la semifinal

El partido en la Bombonera que se jugará el domingo desde las 19 horas entre Boca Juniors y Racing Club, tendrá el arbitraje de Darío Herrera y Silvio Trucco en el VAR. En el clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes el lunes a las 17, estará Facundo Tello, con Lucas Novelli a cargo del VAR.

Boca eliminó a Argentinos y se cruzará con Racing, que pasó en los penales frente a Tigre. Del otro lado, Estudiantes dejó afuera a Central Córdoba y Gimnasia de La Plata hizo lo propio con Barracas Central, por lo que habrá clásico en semis.

Boca Juniors vs Racing y Gimnasia con Estudiantes, con días y horarios confirmados
Boca Juniors vs Racing y Gimnasia con Estudiantes, semifinales del Torneo Clausura

Boca Juniors vs Racing y Gimnasia con Estudiantes, semifinales del Torneo Clausura

A raíz del pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, una de las semifinales programadas inicialmente para este domingo próximo debe cambiarse de día por las medidas precautorias implementadas, con el objetivo de evitar probables incidentes, por los eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata este fin de semana (dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC).

Cómo se definirá el Torneo Clausura

Recordemos que, en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal para definir a los finalistas.

Cabe destacar que en enero de este año la Liga determinó que la final del Torneo Clausura se jugará el sábado 13 de diciembre en horario nocturno, sería a las 21 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Boca Juniors derrotó a Argentinos y clasificó a la semifinal

Semifinales del Torneo Clausura 2025: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan

Boca Juniors vs Racing y Gimnasia con Estudiantes, con días y horarios confirmados

River vs Racing por los octavos de final del Torneo Clausura: horario, formaciones y tv

Las más leídas

A días de la Cena Blanca 2025.
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Cena Blanca
San Salvador.

Uno por uno, el orden de los colegios para la pasarela de la Cena Blanca 2025

Claudio Pombo.
Fútbol.

Claudio Pombo firmó contrato con Gimnasia de Jujuy y se convirtió en el primer refuerzo

Argentinosdetenidos por robar ropa en Miami
En problemas.

Quiénes son los argentinos detenidos por robar ropa en Miami

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel