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27 de septiembre de 2026 - 20:04
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YPF vuelve a subir el precio de los combustibles: qué pasa en Jujuy

YPF aplicó un aumento promedio del 1% en naftas y gasoil. En Jujuy llega días después de otra actualización y octubre podría traer nuevos cambios.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
YPF aumentó 1% promedio sus combustibles desde el sábado. En Jujuy los surtidores ya habían cambiado y hay otro factor clave para octubre.

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La sucesión de movimientos puede generar confusión: el aumento anunciado ahora por YPF es una actualización nacional promedio y no necesariamente significa que todos los combustibles aumenten exactamente 1% en todas las estaciones. La compañía mantiene un sistema de precios que contempla la demanda, la competencia, la ubicación de cada estación, corredores y hasta franjas horarias.

Por eso, los valores finales pueden variar entre localidades e incluso entre estaciones.

El Diesel 500 había subido de $2.395 a $2.415, mientras que la Infinia Diesel pasó de $2.589 a $2.609. La nafta Infinia fue la excepción y se mantuvo en $2.409.

Valores de los combustibles en Jujuy el jueves 24 de septiembre de 2026

  • Nafta Súper: $2.245.
  • Nafta Infinia: $2.409.
  • Diesel 500: $2.415.
  • Infinia Diesel: $2.609.
  • GNC: $1.244.

Ese movimiento se produjo antes del incremento promedio nacional del 1% que YPF puso en vigencia desde las 00 del sábado 26.

Nuevos precios de los combustibles en Jujuy (jueves 24 de septiembre de 2026)

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Por qué YPF volvió a modificar los precios

La nueva actualización ocurre en medio de una fuerte volatilidad del mercado petrolero internacional. Durante la última semana el barril de petróleo llegó a superar los US$105, aunque posteriormente retrocedió hacia la zona de los US$97. YPF vinculó el nuevo movimiento con la extensión del conflicto en Medio Oriente y su efecto sobre el precio internacional del crudo.

La petrolera viene trabajando desde abril con un denominado “buffer” de precios. El objetivo es amortiguar los movimientos bruscos del petróleo internacional y evitar trasladar toda una variación externa de manera inmediata al consumidor.

La presión, sin embargo, aumentó durante los últimos días. Shell, Axion y Puma habían aplicado previamente incrementos que oscilaron entre el 2% y el 5%, dependiendo de la empresa, el combustible y la zona. YPF respondió con un ajuste promedio menor, del 1%.

Por qué en Jujuy puede no verse exactamente un 1%

Este es uno de los puntos centrales para los consumidores. YPF aplica un sistema de micropricing, que rompe con la lógica de un único porcentaje idéntico para todas las estaciones del país. El valor puede modificarse teniendo en cuenta oferta y demanda, precios de competidores, corredores, ubicación geográfica y comportamiento del mercado en determinados horarios.

Por lo tanto, hablar de una suba promedio nacional del 1% no significa que simplemente haya que sumarle ese porcentaje a cada uno de los precios registrados el jueves en Jujuy.

Como referencia matemática, si el 1% se trasladara de manera exacta sobre aquellos valores, la Súper rondaría los $2.267, la Infinia los $2.433, el Diesel 500 los $2.439 y la Infinia Diesel los $2.635. Esos números son únicamente una proyección y no deben considerarse precios confirmados de surtidor, precisamente porque YPF aplica ajustes diferenciados.

Los combustibles suben mientras cae el consumo

El escenario tiene otra particularidad en Jujuy: los precios continúan ajustándose mientras las ventas muestran una tendencia descendente. Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy indicaron que desde julio la demanda viene cayendo entre 1% y 2% mensual, con un impacto local que se siente con mayor fuerza que en otros puntos del país.

El presidente de la entidad, Hugo Moisés, explicó además que existe una brecha entre el precio internacional del petróleo y el valor que todavía reflejan los combustibles en Argentina. “El barril llegó a ubicarse alrededor de los US$105”, indicó, mientras que los precios locales todavía responderían a un crudo de entre US$80 y US$85.

“Esa diferencia de precios del barril de crudo es la que genera presión sobre los precios” “Esa diferencia de precios del barril de crudo es la que genera presión sobre los precios”

La evolución internacional será, por lo tanto, una de las variables centrales para determinar si habrá nuevas correcciones.

Octubre aparece como otra fecha clave

Al movimiento de las petroleras se suma un factor diferente: los impuestos nacionales sobre los combustibles. El Decreto 829/2026 postergó hasta el 30 de septiembre parte de las actualizaciones pendientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono.

La norma actualmente vigente establece que los remanentes correspondientes a actualizaciones de 2024, 2025 y del primer y segundo trimestre de 2026 deberán comenzar a tener efecto desde el 1° de octubre.

Esto no debe confundirse con el aumento del 1% decidido por YPF: se trata de componentes distintos.

Tampoco puede afirmarse todavía cuánto representará esa actualización en el precio final de cada litro. El Gobierno viene postergando sucesivamente parte de estos incrementos y podría volver a modificar el cronograma antes de octubre. Además, las petroleras deberán decidir cómo trasladan cualquier cambio impositivo a sus precios finales.

Cuánto aumentó la nafta durante 2026 en Jujuy

El movimiento de septiembre se suma a un año de fuertes variaciones.

A comienzos de enero, una estación YPF tomada como referencia en San Salvador de Jujuy comercializaba la nafta Súper a $1.370 por litro. Para el 1° de septiembre ya había alcanzado los $2.239 y el jueves 24 llegó a $2.245.

En el mismo período, la Infinia pasó de $1.581 a valores superiores a los $2.400; el Diesel 500, que arrancó el año en $1.415, superó los $2.400; y la Infinia Diesel pasó de $1.583 a más de $2.600.

La atención ahora estará puesta en tres variables: cuánto tiempo seguirá elevado el petróleo internacional, cómo continuará aplicando YPF su esquema de precios por zonas y qué decisión tomará el Gobierno con los impuestos cuya actualización permanece prevista para el comienzo de octubre.

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