martes 23 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de septiembre de 2025 - 09:47
Elección Provincial.

Yuliana Morales de Humahuaca ganó con su proyecto solidario en la FNE 2025

En la Elección Provincial de la FNE 2025, el proyecto solidario ganador fue de Humahuaca. Yuliana Morales propone talleres de educación emocional.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Yuliana Agustina Morales, representante del departamento Humahuaca 1
Yuliana Agustina Morales, representante del departamento Humahuaca

Yuliana Agustina Morales, representante del departamento Humahuaca

Lee además
María Inés Zigarán y Mario Pizarro en Humahuaca. video
Elecciones.

María Inés Zigarán: "Los diputados nacionales tienen que entender las necesidades de la gente"
este miercoles sigue el traslado de carrozas hacia ciudad cultural: piden precaucion en rutas video
EN VIVO.

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas

En esta edición, la distinción fue para Yuliana Agustina Morales, representante del departamento Humahuaca, quien presentó una propuesta innovadora y comprometida: “Taller de educación emocional para los alumnos de los colegios del departamento de Humahuaca”.

Yuliana Agustina Morales, representante del departamento Humahuaca
Yuliana Agustina Morales, representante del departamento Humahuaca

Yuliana Agustina Morales, representante del departamento Humahuaca

El proyecto ganador

La iniciativa apunta a brindar herramientas para que los jóvenes puedan gestionar sus emociones, mejorar la convivencia escolar y fortalecer los vínculos dentro de la comunidad educativa. Según explicó la estudiante, la idea es que los talleres no solo impacten en los alumnos, sino también en docentes y familias, generando un efecto positivo y duradero.

El anuncio se realizó en medio de la Elección de la Representante Provincial, en una Ciudad Cultural colmada que celebró la creatividad y compromiso de las jóvenes participantes. Yuliana recibió el reconocimiento con mucha emoción, destacando que su propuesta busca acompañar a otros jóvenes en su desarrollo personal y social.

El jurado que eligió el proyecto estuvo integrado por personalidades de distintos ámbitos: el arquitecto Germán Giménez, la artista e influencer Agustina Aisama, el emprendedor Emanuel Quiroga, la maquilladora Natalia Liquez, y Verónica Croce, representante provincial de 1989.

Un premio con historia

Este reconocimiento dentro de la FNE no es nuevo: en la edición 2024, la ganadora fue la representante de Ledesma con el proyecto “Queremos una ciudad verde, juntos plantemos árboles”, que la llevó a ser distinguida por sus pares y, en esa misma noche, convertirse también en la Representante Provincial.

Con esta nueva edición, la Fiesta reafirma su espíritu de tradición y compromiso social, mostrando que detrás del brillo de la pasarela y los shows, las y los estudiantes también piensan en el futuro de sus comunidades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

María Inés Zigarán: "Los diputados nacionales tienen que entender las necesidades de la gente"

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas

Luz Tito donó su premio de Gran Hermano para un refugio de mujeres en Jujuy

Se quemaron más de 50 hectáreas en Pozuelos por un descuido humano

"El 85% de los estudiantes recurren a la escuela pública", sostuvo Malena Amerise

Lo que se lee ahora
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria video
Jujuy.

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Cómo quedó el ranking de las Representantes de Jujuy en la FNE
Fiesta.

Cómo quedó el ranking de las Representantes de Jujuy en la FNE

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: qué días no habrá clases en la semana del estudiante

Detenido en Salta por intento de rapto (Foto ilustrativa) 
Estremecedor.

Un jujeño detenido en Salta acusado de intentar secuestrar y abusar de una adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel