Adiós a una leyenda del boxeo: falleció George Foreman

En 1973, Foreman se coronó campeón mundial al derrotar a Joe Frazier en un combate celebrado en Kingston, Jamaica. La pelea, que terminó en el sexto asalto, es recordada como una de las más épicas de la historia del boxeo. Sin embargo, su momento más icónico llegó en 1974, cuando se enfrentó a Muhammad Ali en Kinshasa, Zaire, en el evento conocido como The Rumble in the Jungle. Aunque Foreman llegó como favorito, Ali lo derrotó por nocaut en el octavo asalto, en una pelea que quedó grabada en la memoria colectiva del deporte.