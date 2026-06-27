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27 de junio de 2026 - 16:03
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Alemania pone a prueba su candidatura ante Paraguay en el Mundial 2026

Todos los detalles de la previa del partido entre Alemania y Paraguay, que se jugará el lunes 29 de junio desde las 17:30 (hora Argentina) en el estadio Boston.

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Alemania pone a prueba su candidatura ante Paraguay en el Mundial 2026
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Paraguay y Alemania se enfrentarán en el estadio Boston el próximo lunes 29 de junio desde las 17:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la llave 1 del Mundial.

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El primer puesto del Grupo E y uno de los mejores terceros del torneo se cruzan en los dieciseisavos de final. Los teutones clasificaron como líderes del Grupo E con seis unidades, superando a Costa de Marfil por el criterio de desempate, mientras que la Albirroja consiguió el pase como uno de los mejores terceros.

Alemania dejó buenas sensaciones en la primera fase y construyó su clasificación con una campaña de menor a mayor. En su debut goleó por 7-1 a Curazao, luego consiguió un valioso triunfo por 2-1 frente a Costa de Marfil y, pese a caer por 2-1 ante Ecuador en la última jornada, logró conservar el liderazgo de la zona gracias al triunfo en el enfrentamiento directo ante el conjunto africano.

La historia respalda a Las Águilas como una de las grandes potencias del fútbol mundial. El seleccionado germano suma cuatro títulos mundiales, ocho finales y trece presencias en semifinales a lo largo de sus 20 participaciones, cifras que reflejan una notable regularidad en la máxima cita del fútbol internacional.

La Albirroja fue de menor a mayor en la fase de grupos y consiguió el objetivo de avanzar a la instancia eliminatoria. Luego de caer por 4-1 ante Estados Unidos en su estreno, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro reaccionó con una victoria por la mínima frente a Turquía y cerró su participación con un empate sin goles ante Australia, resultado que le permitió clasificarse como uno de los mejores terceros del certamen.

La historia reciente marca el regreso del seleccionado paraguayo a la máxima cita del fútbol mundial. En esta edición disputa su novena Copa del Mundo, luego de 16 años de ausencia. Su mejor actuación sigue siendo la de Sudáfrica 2010, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final antes de caer por un ajustado 1-0 frente a España.

El historial entre ambos seleccionados es breve y registra apenas dos enfrentamientos. El único antecedente en una Copa del Mundo se remonta a la edición de 2002, cuando el conjunto teutón se impuso por 1-0 gracias a un agónico gol de Oliver Neuville. El otro cruce fue un amistoso disputado en agosto de 2013, que finalizó igualado 3-3.

Horario Alemania y Paraguay, según país
  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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