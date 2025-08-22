Allanaron la Agencia de Discapacidad: buscan a Diego Spagnuolo

Anoche, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo 14 allanamientos en el marco de la investigación por los audios del ex titular despedido de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que denunciaba supuestos sobornos vinculados a la droguería Suizo Argentina .

Según fuentes que participaron en los procedimientos —ordenados por el juez federal Sebastián Casanello a solicitud del fiscal Franco Picardi —, fueron intervenidas las oficinas de ANDIS y de la droguería involucrada , donde la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación relacionada con compras y licitaciones de medicamentos .

Asimismo, la residencia de Emmanuel Kovalivker , uno de los propietarios de Suizo Argentina , ubicada en el barrio Nordelta , fue intervenida por la policía , donde se incautaron dólares distribuidos en varios sobres y cuadernos con anotaciones . La suma aproximada superaría los 200 mil dólares , y además se confiscó el teléfono celular del empresario .

Se intervinieron los domicilios vinculados a Diego Spagnuolo con la intención de confiscar su teléfono celular , que finalmente no fue hallado . Situación similar se registró en las casas de Daniel Garbellini , ex Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS .

Los allanamientos no implicaban órdenes de detención, sino que estaban destinados a recolectar elementos de prueba para avanzar en la causa iniciada ayer tras la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. En su presentación, solicitó que se investiguen posibles delitos como cohecho, administración fraudulenta, incompatibilidad en el ejercicio de funciones públicas, infracción a la ley de ética pública y la existencia de una asociación ilícita.

El caso se dio a conocer a través del programa Data Clave, transmitido por el canal de streaming “Carnaval”, donde se difundieron audios de Spagnuolo. En ellos, el ex titular de la ANDIS afirmaba que se estaba “defalcando la agencia” mediante pedidos de coimas vinculadas a la compra de medicamentos, mencionando a la droguería Suizo Argentina, con supuestos vínculos con Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, señaló Spagnuolo.

Spagnuolo mantiene una relación cercana con Javier Milei y fue su asesor legal antes de que asumiera como presidente de la Nación. Se destacó como una de las personas que más visitas realizó a la quinta de Olivos y, según los audios difundidos, relató que se reunió con el jefe de Estado para informarle sobre los presuntos pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

El Gobierno nacional decidió cesar a Spagnuolo sin pronunciarse sobre las denuncias de sobornos ni confirmar ni desmentir la autenticidad de los audios.

En el marco de la investigación judicial, el fiscal Picardi solicitó allanamientos en organismos oficiales y domicilios particulares. La Policía de la Ciudad intervino las sedes de ANDIS y de la droguería Suizo Argentina, donde se incautaron documentos, computadoras y otros dispositivos electrónicos, que serán posteriormente analizados y peritados.

Intervenciones en domicilios y hallazgo de dinero en Nordelta

Además, se realizaron allanamientos en las viviendas de Spagnuolo, Garbellini y de los directivos de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

En la residencia de Emmanuel Kovalivker, en Nordelta, la policía lo encontró dentro de un vehículo con sobres que contenían aproximadamente 200 mil dólares y varias anotaciones. Todo el dinero y los apuntes fueron incautados, junto con su teléfono celular. Se prevén nuevas diligencias durante la jornada, mientras que el juez Casanello ordenó mantener secreto de sumario sobre la causa.