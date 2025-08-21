jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 08:43
B Nacional

Almirante Brown vs Gimnasia (J): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

La previa del choque de Almirante Brown ante Gimnasia (J), a disputarse en el estadio Fragata Presidente Sarmiento el domingo 24 de agosto desde las 14:00 (hora Argentina). El árbitro será Diego Ceballos.

Almirante Brown vs Gimnasia (J): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Almirante Brown recibirá a Gimnasia (J), en el marco de la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 14:00 (hora Argentina), en el estadio Fragata Presidente Sarmiento.

Lee además
mitre (se) vs san telmo: previa, horario y como llegan para la fecha 28 de la zona b de la primera nacional

Mitre (SE) vs San Telmo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional
chaco for ever vs agropecuario argentino: previa, horario y como llegan para la fecha 28 de la zona b de la primera nacional

Chaco For Ever vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Así llegan Almirante Brown y Gimnasia (J)

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional

Almirante Brown sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Gimnasia (Mendoza). En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia (J) viene de derrotar a Chaco For Ever con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 8 goles y le han convertido 3 en su arco.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Gimnasia (J) con un marcador de 1-0.

Diego Ceballos será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 29: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia (J) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 29: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
Horario Almirante Brown y Gimnasia (J), según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mitre (SE) vs San Telmo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Chaco For Ever vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Se enfrentan Central Norte y Gimnasia (Mendoza) por la fecha 28 de la zona B

Def. Unidos vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Temperley vs Def. de Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
brutales incidentes en independiente - u de chile: un herido grave y mas de 300 detenidos video
Imágenes.

Brutales incidentes en Independiente - U de Chile: un herido grave y más de 300 detenidos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y cuándo llegaría a Jujuy video
Mito y tradición.

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y cuándo llegaría a Jujuy

Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Detenido en capital: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género
Operativo.

Detenido en San Salvador de Jujuy: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género

Luck Ra
Sorpresa.

Fin del misterio: Luck Ra reveló cuál es su nombre y tiene vínculo con un prócer argentino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel