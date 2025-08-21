Almirante Brown vs Gimnasia (J): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Almirante Brown recibirá a Gimnasia (J), en el marco de la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 14:00 (hora Argentina), en el estadio Fragata Presidente Sarmiento.

Así llegan Almirante Brown y Gimnasia (J) Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional Almirante Brown sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Gimnasia (Mendoza). En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional Gimnasia (J) viene de derrotar a Chaco For Ever con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 8 goles y le han convertido 3 en su arco.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Gimnasia (J) con un marcador de 1-0. Diego Ceballos será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia (J) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar Horario Almirante Brown y Gimnasia (J), según país Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







