Alto Comedero: habló el vicedirector del colegio de la alumna agredida

Una estudiante de 14 años fue atacada con un arma blanca en el baño del Colegio Secundario N°1 “Crucero ARA General Belgrano”, en Alto Comedero . El hecho que conmocionó al establecimiento, fue pasado el mediodía.

Jujuy. Explosión en las Torres de Alto Comedero: investigan qué pasó en uno de los edificios

José Luis Puga es el vicedirector del colegio , que aseguró que se trató de “ una situación lamentable, porque no suele pasar este tipo de situaciones en el colegio” , y confirmó que no hay ninguna persona detenida y siguen investigando.

“Dos alumnas, aparentemente, en una gresca o algo así, una resultó con un raspón en parte de las costillas, pero no fue nada grave” , dijo el directivo, que detalló que inmediatamente se activó el protocolo para estos casos.

Puga dijo que el hecho “ debe tener un trasfondo que nosotros desconocemos . Tal es así que la víctima no sabe quién la hirió. Fue así, imprevisto, donde ella dice que alguien le raspó la parte de atrás de la costilla”.

Estimó que la estudiante fue herida “aparentemente por un elemento punzocortante, pero no es que le cortó la piel ni nada por el estilo. Es un pequeño raspón nada más”, señaló sobre la agresión que conmovió a la comunidad educativa.

Sobre los controles que se implementan para el ingreso en el colegio, Puga dijo que “en la puerta de entrada tenemos un registro donde todas las personas que ingresan a la institución son tomadas en un registro correspondiente, o sea, no ingresa cualquier persona”.

Proyecto nuevo - 2026-03-19T165255.079 Alumna agredida en un colegio de Alto Comedero

“Pero en el momento del ingreso de los chicos, a veces hay gente que se infiltra de alguna manera con los chicos y no podemos detectarlo. Pero después el resto de personas, son registradas tanto en el turno mañana como en el turno de tarde”, y subrayó que la actividad escolar “va a ser totalmente normal en ambos turnos”.

Cómo fue la agresión en Alto Comedero

La estudiante señaló que fue atacada en el baño de mujeres de la planta alta por otra adolescente. La supuesta agresora fue descripta como una joven que vestía un buzo negro con capucha, pantalón suelto y tenía el cabello rojizo.

Tras conocerse lo ocurrido, se cerraron las puertas del colegio para evitar que alguien saliera del edificio. Luego, junto con directivos y preceptores, se realizó un recorrido por distintos sectores y se intentó identificar a la presunta agresora dentro de las aulas.

Agredieron con arma blanca a una alumna dentro de un colegio de Alto Comedero (Foto ilustrativa) Agredieron con arma blanca a una alumna dentro de un colegio de Alto Comedero (Foto ilustrativa)

La búsqueda inicial en los baños y en los cursos dio resultado negativo. Más tarde por disposición de la ayudante fiscal interviniente, se invitó a la madre de la menor lesionada a radicar la denuncia formal. La adolescente herida fue trasladada junto a su madre al hospital Snopek para una mejor atención.