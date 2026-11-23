El "Emperador" Cáceres fue el autor del único gol de la ida.

Altos Hornos Zapla dio el primer paso en su ilusión de regresar al Torneo Federal A y ahora tendrá que defender la ventaja conseguida en Jujuy. Después de vencer por 1 a 0 a Concepción FC en el estadio Emilio Fabrizzi, el conjunto dirigido por Martín Martos viajará a Tucumán para disputar el partido de vuelta de la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2026.

Deportes. Altos Hornos Zapla vs. Concepción FC: qué está en juego en la final de la Región Norte

Zona Norte. Altos Hornos Zapla eliminó a Talleres de Perico y es finalista del Torneo Regional Amateur

El encuentro se jugará el domingo 29 de noviembre en el estadio Antonio Guillén, ubicado en la ciudad tucumana de Concepción. El horario todavía resta confirmarse oficialmente.

El Merengue consiguió una victoria importante el domingo 22 de noviembre ante su gente. Apenas comenzado el encuentro, Julio César Cáceres apareció dentro del área y convirtió el único gol del partido, al inicio del primer tiempo.

El equipo jujeño tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero no logró aprovecharlas. Una de las situaciones más claras llegó durante el primer tiempo, cuando el árbitro Rodrigo Rivero sancionó un penal a favor del local. Gonzalo Puntano se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero Pedro Villarreal contuvo el remate y mantuvo a Concepción en partido.

Durante el complemento, el conjunto tucumano sufrió la expulsión de Marcos Carrera por doble amonestación. A pesar de jugar con un hombre menos, consiguió sostener la diferencia mínima y dejó abierta la serie para definirla en su estadio.

De esta manera, Zapla viajará al sur tucumano con la ventaja de un gol, aunque con la necesidad de completar una buena actuación fuera de casa para asegurar la clasificación.

Qué necesita Altos Hornos Zapla para avanzar a la final por el ascenso

El triunfo conseguido en Palpalá permite que el equipo dirigido por Martín Martos llegue mejor posicionado a la revancha, aunque la serie todavía está abierta.

Si Zapla gana el partido de vuelta, avanzará directamente a la siguiente instancia. Lo mismo ocurrirá si consigue cualquier empate, ya sea 0 a 0, 1 a 1 o un resultado con más goles.

En cambio, si Concepción FC gana por un gol de diferencia, como 1 a 0 o 2 a 1, la serie quedará igualada y deberá resolverse mediante una definición por penales.

Si el conjunto tucumano consigue imponerse por dos o más goles de diferencia, será el clasificado a la etapa decisiva y Zapla quedará eliminado de la pelea por el ascenso.

El ganador de esta serie se consagrará representante de la Región Norte y disputará una final interregional, programada para el 20 de diciembre en estadio neutral, donde estará en juego uno de los cuatro ascensos al Federal A 2027.

Los antecedentes entre Zapla y Concepción FC

Altos Hornos Zapla y Concepción FC tienen un historial de enfrentamientos en torneos organizados por la AFA, principalmente durante las temporadas 2015 y 2016 del Federal A.

- Antes del cruce de este año, ambos equipos habían disputado 29 partidos, 13 ganados para Zapla, 6 empates y 10 derrotas. En el Emilio Fabrizzi fueron 9 triunfos, 2 empates y 3 derrotas.

El último encuentro previo a la actual serie se había disputado el 6 de diciembre de 2016, en el estadio Emilio Fabrizzi. Aquella tarde, Zapla ganó 1 a 0 con un gol de penal de Martín Abraham, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente fase del Federal A y obtener un lugar en la Copa Argentina 2017.