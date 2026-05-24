Always Ready se enfrentará a Liga de Quito por la fecha 6 del grupo G

Por la fecha 6 del grupo G de la Copa Libertadores, Always Ready y Liga de Quito se enfrentan el martes 26 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina), en la Casa Blanca.
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Por la fecha 6 del grupo G de la Copa Libertadores, Always Ready y Liga de Quito se enfrentan el martes 26 de mayo desde las 19:00 (hora Argentina), en la Casa Blanca.
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Liga de Quito viene de ganar en su encuentro anterior a Lanús con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y ganar 2, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 5 a favor.
Always Ready llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Mirassol. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 6.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Liga de Quito sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
LDU Quito llega a este duelo con la tranquilidad de tener la clasificación en mano. Por su parte, Always Ready no tiene oportunidades de alcanzar los Octavos de Final.
El encuentro será supervisado por Fernando Véjar Díaz, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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