sábado 09 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de agosto de 2025 - 10:08
copa sudamericana

América de Cali vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Te contamos la previa del duelo América de Cali vs Fluminense, que se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo martes 12 de agosto a las 21:30 (hora Argentina). Cristián Garay Reyes será el árbitro del partido.

América de Cali vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana
BsAs (DataFactory)

Los Diablos Rojos reciben a Fluminense el próximo martes 12 de agosto. El partido correspondiente a la llave 4 de de la Copa Sudamericana se jugará desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Lee además
once caldas vs huracan: previa, horario y como llegan para la llave 8 de la copa sudamericana

Once Caldas vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Sudamericana
independiente del valle vs mushuc runa: previa, horario y como llegan para la llave 7 de la copa sudamericana

Independiente del Valle vs Mushuc Runa: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana

El árbitro designado para el encuentro es Cristián Garay Reyes.

Los resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: Junior 2 vs América de Cali 2 (3-4 en penales a favor de América de Cali) (6 de marzo)
  • Fase de Grupos: Racing (U) 1 vs América de Cali 3 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: América de Cali 1 vs Corinthians 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 0 vs América de Cali 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 1 vs América de Cali 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: América de Cali 0 vs Huracán 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: América de Cali 1 vs Racing (U) 1 (27 de mayo)
  • Playoff Octavos: Bahia 0 vs América de Cali 0 (15 de julio)
  • Playoff Octavos: América de Cali 2 vs Bahia 0 (22 de julio)
Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Fluminense 5 vs GV San José 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión Española 1 vs Fluminense 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: GV San José 1 vs Fluminense 0 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Unión Española 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)
Horario América de Cali y Fluminense, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Once Caldas vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle vs Mushuc Runa: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana

Gimnasia de Jujuy busca prolongar el liderazgo y sostener el rendimiento

Rafael Nadal fue papá por segunda vez y reveló el emotivo homenaje detrás del nombre de su hijo

Histórico triunfo del argentino Cuello: noqueó y se consagró campeón mundial

Lo que se lee ahora
por que marcos rojo no puede jugar con racing en el torneo clausura
Inédito.

Por qué Marcos Rojo no puede jugar con Racing en el Torneo Clausura

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Maltrato animal en Jujuy. video
Flagelo.

Rescataron 24 perros en extrema desnutrición en Alto Comedero: "Se comían entre ellos"

Video muestra a alumno con lentes especiales copiando el examen de residencias video
Notas de los 117 médicos.

Examen de residencias: el médico acusado de usar anteojos inteligentes sacó 63 puntos en la revalidación

El Gobierno Nacional dio de baja más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral
Medida.

El Gobierno Nacional dio de baja más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral

Ninguno de los 117 médicos que se presentaron pudo revalidar su nota en la segunda evaluación video
Residencias médicas.

Ninguno de los 117 médicos que se presentaron pudo revalidar su nota en la segunda evaluación

Evacuaron la escuela Martijena de Palpalá.
Alerta.

Encontraron una granada en una escuela de Palpalá: evacuaron toda la zona

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel