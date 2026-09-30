Anne Hathaway contó la historia que une a sus hijos con Lionel Messi

Lionel Messi se convirtió en una de las figuras más representativas de la Argentina a nivel internacional. El referente de la Selección despertó innumerables alegrías entre los hinchas a través de sus goles y construyó un legado que trascendió las fronteras del fútbol. Esto se refleja en una increíble anécdota que contó la actriz Anne Hathaway .

Es que este ídolo mundial es una fuente de inspiración para millones de personas y es un elemento capaz de generar vínculos y conversaciones en la vida cotidiana.

Algo similar le ocurrió a la actriz de Hollywood Anne Hathaway , quien compartió una particular historia protagonizada por uno de sus dos hijos y una amistad que comenzó gracias al 10.

La actriz de 43 años, que espera a su tercer hijo luego de convertirse en madre de Jonathan (10) y Jake (6), junto a Adam Shulman , conversó con TN y aprovechó para referirse a la Argentina. En ese contexto, destacó al país con elogiosas palabras: “ Tienen muchísimos embajadores increíbles. Dios mío... También tienen a todo su equipo de fútbol”.

A partir de aquella referencia al seleccionado argentino, que terminó como subcampeón en el último Mundial, la actriz dirigió entonces su atención hacia Lionel Messi, la Pulga: “Tienen a Messi... Presencié un momento muy tierno. El otro día estaba con mi hijo y él estaba conociendo a un nene nuevo y, vieron que los niños pueden ser tímidos entre ellos, entonces me dirigí al otro niño y le pregunté: ‘¿Te gusta Messi?’ Y él respondió: ‘¡Ah, sí!’ Y mi hijo dijo: ‘Me encanta Messi‘. Y ahí mismo se hicieron mejores amigos”.

La entrevista tuvo lugar a raíz del lanzamiento de Verity: la sombra de un engaño, el filme que llegará a las salas de cine argentinas el 1 de octubre y que cuenta además con las actuaciones de Dakota Johnson y Josh Hartnett.

La protagonista de El diablo viste a la moda ya había demostrado su simpatía por el 10 meses atrás. En septiembre de 2024, la actriz apareció con la camiseta del Inter Miami en una foto junto a David Beckham, uno de los fundadores de las Garzas.

El antecedente que vinculó a Hathaway con el Inter Miami

“Muchas gracias por traer a tu hermosa familia para apoyar al Inter Miami”, expresó Beckham en sus redes sociales al publicar la fotografía junto a la actriz, tomada en el Yankee Stadium. Allí, el equipo había empatado ese mismo fin de semana 1-1 ante New York City FC, por una nueva jornada de la MLS.

El diálogo entre Anne Hathaway y TN terminó con otra reflexión de la actriz sobre el significado que tiene mencionar a Messi, a quien definió como una figura capaz de conectar distintos mundos: “Sí, lo es. Es un puente hacia tantas cosas. Un puente para tantas cosas maravillosas”.

En la misma línea, Dakota Johnson también expresó su afecto por el país y, especialmente, por su capital: “La amo. Amo tanto Buenos Aires. Ha sido un placer enorme estar allí. He estado allí tantas veces en mi vida. Me encanta la gente, la comida, la cultura. Me fascina”.

Otras figuras de Hollywood que destacaron a Messi

Meses atrás, Matt Damon también había destacado públicamente las cualidades futbolísticas de Lionel Messi. “Es el más grande. Es el mejor de la historia y, por supuesto, es un héroe en mi casa”, afirmó el actor de 55 años, quien mantiene una relación con la argentina Luciana Barroso, oriunda de Salta.

Durante la disputa del Mundial, Damon manifestó su pesar por el hecho de que esta competencia represente la última participación de Leo en una Copa del Mundo: “Estoy triste porque este va a ser su último Mundial”.

Por otra parte, Mark Wahlberg, reconocido por sus papeles en películas como Ted, Guerra de Papás, Transformers y El Peleador, se refirió al presente de Messi en la etapa final de su trayectoria y destacó la exigencia que afronta: “Yo creo que la cantidad de presión y estrés bajo la que debe estar sometido, cargando el peso de todo un país, y lo importante que es el fútbol para ellos —los argentinos—, solo puedo imaginarlo", comentó.

Luego, agregó: "Es demasiada presión. Debe ser muy, muy estresante. No creo que iba a esperar otros cuatro años para volver al Mundial. Es increíble que aún siga jugando, y jugó muy bien en el Mundial. Hace unos días marcó cuatro goles con Miami. Acá les está enseñando cómo jugar de verdad. ¿Cuántos goles vas a anotar hoy: cuatro, cinco? Okay, no hay problema”.