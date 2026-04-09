ANSES: ¿Cuándo se cobra las Asignaciones Familiares en abril 2026?

Los beneficiarios de las Asignaciones Familiares de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en abril una actualización del 2,90% y ya pueden verificar el día preciso en que se les acreditará el pago . El cronograma se organiza según el último número del DNI de cada titular y contempla solo los días hábiles para efectuar los depósitos .

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A continuación, se detalla el calendario de acreditaciones que establece Anses para sus distintos beneficiarios. El monto de la asignación se determina según el ingreso total del hogar , es decir, la suma de lo que perciben todos sus integrantes .

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A su vez, para acceder al beneficio , se exige que ningún miembro supere de forma individual el límite mensual establecido , ya que en ese caso todo el grupo queda excluido del cobro .

Cronograma de pagos.

Asignaciones Familiares

A cuánto llegan las Asignaciones Familiares en abril 2026

El monto del beneficio se calcula según los ingresos del hogar, es decir, la totalidad de lo que perciben sus integrantes. A la vez, existe un requisito clave: ningún miembro puede superar de forma individual el límite mensual fijado, ya que en ese caso se pierde el acceso para todo el grupo familiar.

Los siguientes valores corresponden a abril de 2026:

SUAF: cuándo se cobran las Asignaciones Familiares de abril 2026.

Esta prestación ya cuenta con el esquema de pagos para todo el mes.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Los beneficiarios de ayudas sociales de la Anses pueden averiguar la fecha y el lugar de cobro de su próxima acreditación, según el cronograma mensual que establece el organismo.

anses jujuy

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos: