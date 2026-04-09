Salta suma cremación gratuita para familias sin recursos

La nueva cremación gratuita en Salta se tramita por familiares directos y apunta a aliviar el costo del sepelio. Salta capital suma cremación gratuita para familias sin recursos

La Municipalidad de Salta incorporó la cremación sin cost o dentro de su servicio funerario, una medida destinada a familias carentes de recursos que residan en la ciudad de Salta. No se trata de una disposición provincial, sino de una política del municipio capitalino, impulsada por el intendente Emiliano Durand y coordinada por la Dirección de Servicios Fúnebres. La decisión fue oficializada este 8 de abril y ya se encuentra vigente.

El servicio municipal ya incluía la provisión del ataúd, la capilla ardiente, el traslado y la sala velatoria en el cementerio de la Santa Cruz. Con esta incorporación, suma la posibilidad de cremación gratuita para personas en situación de vulnerabilidad económica. El subsecretario de Inclusión Social, Pablo Linares, sostuvo que la medida busca aliviar una carga económica muy alta para las familias en momentos de duelo.

Cremacion en salta Salta capital suma cremación gratuita para familias sin recursos Para quiénes será el servicio La nueva prestación está dirigida a familias sin obra social y con domicilio en la ciudad de Salta. Además, el trámite deberá ser realizado de manera personal por un familiar directo de la persona fallecida. Para acceder, se solicitará documentación que acredite el domicilio tanto del solicitante como del fallecido en la capital salteña.

El marco normativo de la medida se remonta a una ordenanza sancionada en noviembre de 2025, que incorporó en el ámbito municipal el servicio gratuito opcional de cremación para personas carentes de recursos. Esa norma fijó que la implementación sería paulatina y progresiva, en función de la capacidad operativa y presupuestaria del municipio.

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ausencia de obra social

acreditación de domicilio en la ciudad de Salta La ordenanza aprobada el año pasado, además, había previsto otras condiciones: haber accedido al servicio básico de sepelio municipal, presentar certificado de carencia de recursos, certificado de defunción, copias de los DNI del fallecido y del solicitante, una declaración jurada del familiar directo y una certificación negativa de ANSES que acredite que no poseen obra social ni cobertura privada. Dónde consultar y cómo iniciar el trámite La Dirección de Servicios Fúnebres habilitó una línea de atención las 24 horas para consultas y gestiones vinculadas al servicio: 3874677258. Desde el municipio señalaron que ese canal queda disponible para orientar a las familias sobre el acceso al beneficio y los pasos administrativos que deberán cumplir. La medida se aplica en el ámbito de la ciudad de Salta y no en toda la provincia, por lo que alcanza a vecinos del municipio capitalino que puedan acreditar residencia y situación de vulnerabilidad.

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